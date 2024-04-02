AK Parti ve CHP en yüksek oyu nereden aldı? Partilerin en çok ve en az oy aldığı bölgeler neresi?

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Siirt Tillo Ak Parti'nin, İzmir Urla ise CHP'nin en yüksek oy oranıyla belediye başkanlığını kazandığı ilçeler oldu. Ak Parti, Tillo'da belediye başkanlığı seçiminde yüzde 76,81'lik, CHP ise Urla'da yüzde 70,52'lik oy oranına ulaştı. AK Parti ve CHP en yüksek oyu nereden aldı? Partilerin en çok ve en az oy aldığı bölgeler neresi? İşte detaylar...

BÜYÜK BİRLİK'TEN ŞARKIŞLA'DA REKOR OY

Kayseri Özvatan MHP'nin, Diyarbakır Lice DEM Parti'nin, Konya Yalıhüyük Yeniden Refah Partisinin, Isparta Gelendost İYİ Partinin, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun memleketi Sivas Şarkışla ise BBP'nin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanlığını en yüksek oy oranıyla kazandığı ilçeler oldu.

İŞTE O LİSTE

Üçten fazla ilçe belediye başkanlığı kazanan partiler ile bağımsız adayların en yüksek oy oranına ulaştığı ilçeler şöyle:

EN DÜŞÜK OY ORANIYLA KAZANILAN İLÇE BELEDİYESİ BAHÇESARAY

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde en düşük oy oranıyla kazanılan ilçe belediyesi ise Van'ın Bahçesaray ilçesi oldu. DEM Parti adayı, Bahçesaray'da yüzde 21,33'lük oy oranıyla belediye başkanı seçildi. En düşük oy oranıyla kazanılan 3 ilçe belediyesi şöyle: