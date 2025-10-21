AJet, 2025 sonbahar ve kış dönemini kapsayan dev bir yurt dışı kampanyasıyla dikkatleri üzerine çekti. Toplamda 150 bin koltuğu kapsayan bu özel kampanya sayesinde, onlarca ülkeye yalnızca 9 dolardan başlayan fiyatlarla uçmak mümkün. Kampanya, seyahat severler için ciddi bir fırsat niteliği taşırken, birçok destinasyonu da kapsamasıyla öne çıkıyor. Peki, Ajet indirimli uçuş kampanyası hangi ülkeleri kapsıyor? Ajet indirimli biletler ne kadar? Ajet kampanya tarihi ne zaman? Kampanyaya dair detaylar haberimizde!

AJET İNDİRİMLİ UÇUŞ KAMPANYASI HANGİ ÜLKELERİ KAPSIYOR?

AJet'in başlattığı indirimli uçuş kampanyası, 34 ülkeyi kapsıyor ve bu ülkelerde toplam 59 farklı şehire sefer düzenleniyor. Kampanya, hem Türkiye çıkışlı yurt dışı uçuşlarını, hem de yurt dışından Türkiye'ye dönüşleri içeriyor. Bu sayede hem Türkiye'de yaşayanlar hem de yurt dışında ikamet edenler için cazip bir alternatif sunuluyor.

Kampanyaya dahil olan ülkeler arasında Avrupa'dan Asya'ya, Orta Doğu'dan Kuzey Afrika'ya kadar geniş bir coğrafya yer alıyor. Kampanyanın geçerli olduğu ülkelerden bazıları şu şekilde:

Avrupa: Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, Birleşik Krallık, İsveç, İsviçre, Çek Cumhuriyeti, İtalya, Macaristan, İspanya

Balkanlar ve Kafkaslar: Sırbistan, Kosova, Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Azerbaycan

Orta Asya: Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan

Orta Doğu ve Kuzey Afrika: İran, Irak, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Lübnan, Mısır, Cezayir

Bu geniş ülke yelpazesi sayesinde AJet'in kampanyası, iş, tatil ya da aile ziyareti gibi birçok farklı seyahat motivasyonu olan yolcular için ideal bir seçenek sunuyor.

AJET İNDİRİMLİ UÇUŞ KAMPANYASI HANGİ SEFERLERİ KAPSIYOR?

Kampanya, yalnızca belirli ülke ve şehirlerle sınırlı değil; aynı zamanda belirli uçuş tarihleri arasında geçerli olacak şekilde planlanmış. Kampanya kapsamında satın alınacak biletler, 18 Kasım 2025 ile 17 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yurt dışı uçuşlarını kapsıyor.

Bu kampanya;

Türkiye çıkışlı yurt dışı varışlı uçuşları,

Yurt dışı çıkışlı Türkiye varışlı seferleri kapsıyor.

Bu çift yönlü kapsama sayesinde hem gidiş hem de dönüş için kampanyadan faydalanmak mümkün. Özellikle yılbaşı, sömestir tatili gibi yüksek talep dönemlerinde bile geçerli olabilecek bu fırsat, yolcular için önemli bir ekonomik avantaj sağlıyor.

Unutulmaması gereken bir diğer detay da kampanya tarihinin Türkiye yerel saatine (UTC+3) göre geçerli olduğudur. Yani bilet satışları Türkiye saatiyle başlayacak ve sona erecektir.

AJET İNDİRİMLİ BİLETLER NE KADAR?

AJet'in sunduğu kampanya sadece geniş kapsama alanı ile değil, uçak bileti fiyatlarıyla da dikkat çekiyor. "Basic" bilet tipi için fiyatlar 9 dolardan başlarken, diğer bilet sınıflarında da kullanıcı dostu fiyatlandırmalar mevcut.

İşte bilet türlerine göre başlangıç fiyatları:

EcoJet Bilet: 9 USD'den başlayan fiyatlarla

Flex Bilet: 29 USD'den başlayan fiyatlarla

Premium Bilet: 39 USD'den başlayan fiyatlarla

Bu fiyatlandırma modeli, farklı ihtiyaç ve bütçelere göre seçenekler sunuyor. Özellikle ekonomik seyahat etmek isteyen yolcular için 9 dolarlık EcoJet biletler oldukça cazip. Ancak esneklik ve konfor arayanlar için Flex ve Premium seçenekleri de uygun fiyatlarla sunulmuş.

Biletler, sadece AJet.com üzerinden değil, aynı zamanda AJet mobil uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili acenteler aracılığıyla da satın alınabiliyor. Bu da kullanıcıların tercih ettikleri platform üzerinden kolayca işlem yapabilmesini sağlıyor.

AJET İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYA TARİHİ NE ZAMAN?

AJet'in bu büyük kampanyası oldukça kısa süreli bir satış dönemiyle sınırlı. Sadece iki gün sürecek olan kampanya kapsamında bilet satışları:

14 Ekim 2025 saat 11:00'da başlayacak,

15 Ekim 2025 saat 23:59'da sona erecek.

Bu süre zarfında satışa sunulan toplam 150 bin koltuk, ilk gelen alır mantığıyla tükenecek. Bu nedenle kampanyadan yararlanmak isteyen yolcuların hızlı davranması ve biletlerini erken saatlerde almaları büyük önem taşıyor.

Özellikle düşük fiyatlı biletlerin yoğun talep görmesi bekleniyor. Bu sebeple AJet'in resmi internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden işlemleri zaman kaybetmeden gerçekleştirmek, fırsatı kaçırmamak adına önemli bir adım olacak.