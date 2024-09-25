Ajax Beşiktaş maçı muhtemel 11'i ne, kadroda kimler var?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Hollanda ekibi Ajax'a konuk olacak. Amsterdam kentindeki Johan Cruijff ArenA'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı İngiliz hakem John Brooks yönetecek. Ajax Beşiktaş maçı muhtemel 11'i ne, kadroda kimler var?

BEŞİKTAŞ SAHNEYE ÇIKIYOR

Geçen sezon Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek Avrupa Ligi play-off turunda oynama hakkı elde eden Beşiktaş, İsviçre ekibi Lugano'yu 3-3 ve 5-1'lik skorlarla saf dışı bıraktı ve format değişikliğine gidilen "Kupa 2"de adını 36 takımın yer aldığı lig etabına yazdırmayı başardı.

Ajax ise 2023-2024'te Hollanda Birinci Futbol Ligi'ni (Eredivisie) 5. sırada bitirdi. Avrupa Ligi'ndeki mücadelesine ikinci eleme turundan başlayan Amsterdam temsilcisi, sırasıyla Vojvodina, Panathinaikos ve Jagiellonia'yı eleyerek lig etabında mücadele etme hakkı kazandı.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 6 MAÇI DA AJAX KAZANDI

Beşiktaş, Ajax ile oynadığı 6 müsabakadan da mağlup ayrıldı.

Siyah-beyazlılar, Hollanda ekibiyle Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası (1966), UEFA Kupa Galipleri Kupası (1993) ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde (2021) toplam 6 kez karşı karşıya geldi.

Ajax, söz konusu 6 maçta da Beşiktaş'a üstünlük kurdu. Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 3 kez fileleri havalandırırken, Hollanda ekibi ise 14 gol kaydetti.

Beşiktaş, Hollandalı teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde çıkacağı mücadelede Ajax karşısında ilk galibiyetini almaya çalışacak.

BEŞİKTAŞ'IN BU SEZON MAĞLUBİYETİ YOK

Siyah-beyazlı takım, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 8 maçta hiç mağlubiyet yaşamadı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig, Turkcell Süper Kupa ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde çıktığı 8 müsabakanın 6'sını kazanırken, 2'sinde ise berabere kaldı.

Bu karşılaşmalarda 24 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 8 gole engel olamadı.

AJAX-BEŞİKTAŞ MAÇINI İNGİLİZ HAKEM JOHN BROOKS YÖNETECEK

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 26 Eylül Perşembe günü Hollanda ekibi Ajax'a konuk olacağı ilk hafta maçında İngiltere Futbol Federasyonundan hakem John Brooks düdük çalacak.

UEFA'nın açıklamasına göre Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada Brooks'un yardımcılıklarını Simon Bennett ve Daniel Robathan yapacak.

Tim Robinson'ın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada Stuart Attwell VAR ve Peter Bankes AVAR görevini üstlenecek.

BEŞİKTAŞ'IN UEFA KADROSU

Siyah-beyazlı takımın UEFA'ya bildirilen kadrosunda yer alan futbolcular şunlar:

Kaleci: Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Göktuğ Baytekin

Defans: Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Felix Uduokhai, Bakhtiyor Zaynutdinov, Arthur Masuaku, Emirhan Topçu, Serkan Emrecan Terzi

Orta saha: Milot Rashica, Salih Uçan, Joao Mario, Ernest Muçi, Moatasem Al-Musrati, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Gedson Fernandes

Forvet: Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile, Rafa Silva, Mustafa Erhan Hekimoğlu

MUHTEMEL 11'LER

AJAX

22 Remko Pasveer

2 Devyne Rensch

4 Jorrel Hato

13 Ahmetcan Kaplan

37 Josip Sutalo

6 Jordan Henderson

8 Kenneth Taylor

11 Mika Marcel Godts

28 Kian Fitz-Jim

20 Bertrand Traore

25 Wout Weghorst

BEŞİKTAŞ

34 Mert Günok

2 Jonas Svensson

3 Gabriel Paulista

14 Felix Uduokhai

26 Arthur Masuaku

6 Al-Musrati

7 Milot Rashica

18 Joao Mario

83 Gedson Fernandes

17 Ciro Immobile

27 Rafa Silva