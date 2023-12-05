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Aile YENİ BÖLÜM (23. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?

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SHOW TV'nin sevilen dizisi Aile Salı günü 23. BÖLÜMÜYLE ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Aile yeni bölüm (23. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Araştırması yapıyor.

Aile Her Salı SHOW TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Aile 23. BÖLÜM 2. Fragmanı yayınlandı! Peki, Aile Yeni bölüm (23. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Aile Yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? İşte detaylar…

AİLE YENİ BÖLÜM (23. BÖLÜM) NE ZAMAN, FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Sevilen dizi Aile her Salı SHOW TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Yeni bölümü merakla beklenen dizinin sevenleri fragmanı araştırılmaktadır. Aile bu akşam (5 Aralık) saat 20.00'de SHOW TV ekranlarında yayınlanacak. Yeni bölümün fragmanı ise dizinin Youtube kanalında yayınlandı. Yeni bölümün fragmanını izlemek için Youtube Aile Kanalını ziyaret edebilirsiniz.

Aile YENİ BÖLÜM (23. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?

AİLE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLIYOR, BU AKŞAM VAR MI?

SHOW TV'nin sevilen dizisi "Aile" her Salı akşamı izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Yeni bölümü merakla beklenen bu dizi sevenleri tarafından saat kaçta başlayacağı konusunda sorularla dolu. "Aile " bu akşam, 5 Aralık saat 20.00'de SHOW TV ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Dizi tutkunları için kaçırılmayacak bir bölüm olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

AİLE OYUNCULARI KİMLER?

Oyuncular: Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan, Levent Ülgen, Emel Göksu, Nur Sürer

Aile YENİ BÖLÜM (23. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?

AİLE KONUSU NE?

Aile dizisi, varlıklı bir aile olan Soykanlar'ın başına geçen Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak.

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Serhıldan Hülakü
Serhıldan Hülakü
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