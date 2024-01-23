Aile full bölüm izle! Aile 29. bölüm full HD izleme linki! Aile dizisi son bölüm neler oldu?

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AİLE SON BÖLÜM NELER OLDU?

Aile'nin 28. Bölümünde; Devin'in hastaneden taburcu olmasıyla birlikte aile rahat bir nefes alırken Aslan ve Devin'i yeni bir sınav beklemektedir. Uğradığı saldırı yüzünden Devin'in hamilelik süreci ve doğumu, hem kendisi hem de bebeği için hayati risk taşımaktadır. Aslan, baba olmayı her şeyden çok istese de Devin'i kaybetme ihtimalini göze alamaz. Devin'in sağlığı için gebeliği sonlandırmaları gerektiğini düşünürken, Devin bu konuda kararsızdır. Peki ikili bebeğiyle ilgili ne karar verecektir? Seher dünya gözüyle yapmak istediklerinin bir listesini çıkarır. Aslan ise babaannesinin isteklerini yerine getirmek için Devin'le birlikte harekete geçer. İkilinin, Seher'le birlikte geçirecekleri bir gece, aileleri için bir dönüm noktası olacaktır. Diğer taraftan Hülya ise İlyas'ın ölümünden sonra Kıymet'in kendileri için bir tehdit olabileceğini düşünür ve onu ziyaret eder. Ferman, söz verdiği gibi Aslan'ı öldürme planını kurmaya başlar. Bunun için önemli birinin kapısını çalacaktır: Arnavut Babür. Aslan'ın marinada işçilere verdiği veda yemeğini basan Babür, marinaya çökebilmek için Aslan ve Bedri'nin başına bela olacaktır. Bedri ve Yağmur, sürpriz bir yemekte Nedret ve Neşe'ye evlilik kararlarını açıklarlar. Ancak Neşe, bu karara hiç de sıcak bakmamaktadır. Diğer taraftan Nedret de Yağmur'un geçmişiyle ilgili bazı bilgilere ulaşır. Acaba Yağmur ve Bedri evliliklerinim önündeki bu engelleri aşabilecekler midir? Herkesin bir araya geldiği o akşam yaşananlar, tüm aile için hem mutlu hem de hüzünlü olayları beraberinde getirecektir.

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AİLE KONUSU NE?

Soykanlara 'aile' olduklarını hatırlatan tek yerdir sofra. O gu¨n yine tu¨m ailenin toplanacağı bir sofra kurulurken, Aslan, amcasıyla ilgili 'karanlık' işlerinden birini daha çözmek için İzmir uçağındadır. Psikolog Devin ve Aslan'ın yolları işte bu yolculukta kesişir. Devin de kız kardeşinin başını soktuğu yeni bir belayı halletmek u¨zere İzmir'e gitmektedir. Farklı du¨nyaların insanları oldukları çok açıktır. Ancak ortak 'yara'larını keşfetmeleri uzun su¨rmez; Aileleri. Aslan daha ilk geceden, Soykan Anayasasının çok önemli bir kuralını Devin için çiğner. Bu durum Aslan'a saplantılı bir bağlılık hisseden annesi Hu¨lya'nın yaklaşan bu¨yu¨k tehlikeyi fark etmesi için yeterlidir; Devin. Daha önce de pek çok kere oğlunun aileden uzaklaşmasını önlemek için her şeyi yapabileceğini gösteren Hu¨lya'nın işi, bu sefer eskisi kadar kolay olmayacaktır. Ancak işi kolay olmayan sadece Hu¨lya değildir. İzmir uçağındaki karşılaşma, aileden yaralı kahramanlarımızın kendi ailelerini kurmak için çıkacakları zorlu yolun sadece başlangıcı olacaktır…

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