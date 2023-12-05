Aile canlı izle! Show TV Aile 23. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Aile dizisi nereden izlenir? Aile yeni bölümde neler olacak?

Aile 23. bölümü canlı izle! Aile, Ay Yapım'ın yapımını üstlendiği, ilk bölümü 7 Mart 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, Türk televizyon dizisidir. Aile dizisi canlı izle! Show TV Aile 23. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Aile dizisi nereden izlenir? Aile yeni bölümde neler olacak?

AİLE DİZİSİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Aile dizisini televizyondan izleyebileceğiniz gibi Show TV'nin resmi web sitesinden de izleyebilirsiniz.

AİLE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aile 22. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Aile'nin 22. Bölümünde; Soykanlar için yeni bir dönem başlarken; Aslan ve Devin aşklarını kaldıkları yerden yaşamaya devam ederler. Devin, tüm yaşananlardan sonra ikisine de iyi geleceğini düşündüğü bir öneridebulunur: Çift terapisine başlamak. Hülya ise eski gücünü geri kazanabilmek için harekete geçer.İlk adımı ise çiftlik evin arazisini geri almak olacaktır.Devin'in hamile kalıp kalamayacağına dair verdiği tahlillerin sonucu çıkar. Devin soluğuhastanede alırken; Bedri ve İlyas işbirliğini öğrenen Aslan, ikiliyi birbirine kırdıracak bir plankurar.Anne ve baba olmak için bir şansları olduğunu öğrenen Aslan ve Devin, hayatlarıyla ilgili yenibir karar alırlar. Günü geldiğinde bebeklerini, kendilerine ait yeni bir evde büyüteceklerdir.Aslan hayallerini süsleyen bu evi bulmak için harekete geçerken; ikili bu kararını aileylepaylaşır. Oğlunu kaybetme ihtimaliyle yüz yüze gelen Hülya, herkesin önünde fenalaşır. Devin,Hülya'nın bu durumunun psikolojik olduğunu düşünürken; Aslan ise annesinin duygusalmanipülasyon yaptığına inanmaktadır.Cihan; Hülya'nın, düğününe bir tetikçi gönderdiğini öğrenir. En mutlu gününü kana bulamayaçalışan Hülya'ya en büyük dersi, onun gücünü kırarak verecektir. Diğer taraftan Bedri'nin,kendi oğlu olduğunu öğrenen İlyas; Nedret'e bir gün süre verir. Bu süre dolana kadar Nedret,gerçekleri Bedri'ye açıklamak zorundadır.Aslan ve Devin çift terapisine başlarlar. Terapi, Aslan'ın suç hikayelerini anlatmasıyla saboteedilirken; Devin, işinin hiç de kolay olmadığını anlayacaktır. Diğer taraftan Aslan, Devin'leyaşamak istediği evi sonunda bulur. Soykan sofrasında bir veda yemeği düzenlenir. Ancak Hülya canından çok sevdiği oğlu Aslan'ı kaybetmemeye kararlıdır .

AİLE KONUSU NEDİR?



Tanınmış bir aileden gelen Aslan Soykan, kendisiyle benzer sorunlar yaşayan psikolog Devin Aydın ile tanışır ve aile içinde farklı durumlar ortaya çıkar.

AİLE OYUNCULARI KİMLER?

• Kıvanç Tatlıtuğ

• Serenay Sarıkaya

• Nejat İşler

• Canan Ergüder

• Nur Sürer

• Levent Ülgen

• İpek Tenolcay

• Ushan Çakır

• Emel Göksu

• Esma Yeşim Gül

• Mert Denizmen

• Umutcan Ütebay

• Yüsra Geyik

• Ozan Gözel

• Ecem Simge Yurdatapan

• İpek Çiçek

• Defne Piriçci