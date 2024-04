Adet olan kadın kadir gecesinde ne yapmalı? Adetliyken Kadir Gecesinde hangi dualar okunur? Kadir gecesinde hangi dua okunur? Regl olan bayanlar kadir gecesinde namaz kılamazlar. Ancak istiğfar (esteğfirullahel azıım ve etübü ileyh),salevat-ı şerife (Allahümme salli ala seyyidina Muhammedün ve ala ali Muhammed) tevhid (La ilahe illahllah Muhammedün Rasülüllah) gibi tesbih hatimleri yapabilir. İşte,Adetliyken Kadir Gecesi'nde nasıl ibadet edilir? sorusunun yanıtı...

ADETLİ KADINLAR KADİR GECESİNDE NE YAPMALI?

Kadir gecesinde adetliyken yani regl iken namazı kılınamaz. Ancak bol bol zikir çekilebilir. İstiğfar, Salevat, Kelime-i Tevhid'in yanı sıra Tesbih duası da okunabilir.

KELİME-İ TEVHID :"La İlahe İllallah, Muhammedün Resulullah" tir.

Anlamı: "Allah'tan başka İlah yoktur. Hz. Muhammed (s.a.v.) Allah'ın Peygamberidir" Zikrin (Allah'ı anmanın) en faziletlisi La ilahe illallah demektir.

KADINLAR ADETLİYKEN DUA OKUYABİLİR Mİ?

Kadınlar âdet günlerinde veya nifâs (lohusalık) hâllerinde iken dua edebilirler; zikir ve dua anlamı taşıyan âyet-i kerimeleri okuyabilirler. Bunun yanında, kelime-i şehâdet, kelime-i tevhid, istiğfar, salâvat-ı şerife getirebilirler. Tefsir, hadis ve fıkıh eserlerini okuyup inceleyebilirler (Bkz. İbn Nüceym, el-Bahr, I, 210; Aliyyü'l-kârî, Fethu bâbi'l-'inâye, I, 142; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, I, 319-320; Şirbînî, Muğnî'l-muhtâc, I, 120-121, 172).

ADETLİ KADINLAR FATİHA OKUYABİLİR Mİ?

Bu tesbihat ve dualar ayet olmadıkları için adetli olup namaz kılamayan kadınlar bu duaları okumak suret ile bu geceyi ihya edebilirler. Ayrıca başında besmele çekmeden dua niyeti ile Fatiha-i şerife'yi de okuyabilirler. Adetli olan kadınlar Kadir Gecesi'nde Salat-ı Münciye, salat-ı nariye, salat-ı Fethıye gibi büyük salevatları okuyabilir, hatta hatimlerini yapabilirler.

KADİR GECESİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Kadir Gecesi'nden Kur'an-ı Kerim'in Kadir Suresi'nde bahsedilmektedir. Surede Kur'an-ı Kerim'in Kadir Gercesi indirilmeye başladığı ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu ifade edilmiştir. Bakara Suresi 185. ayette ise Kur'an-ı Kerim'in Ramazan Ayı'nda indirilmeye başladığı ifade edilmiştir. Bu bilgiler ışığında Kur'an-ı Kerim'e göre Kadir Gecesi Ramazan ayı içerisinde yer almaktadır.

Ancak Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesi'nin Ramazan ayı içerisinde olduğu ifade edilmekle beraber Ramazan Ayı'nın hangi gecesi olduğu net olarak ifade edilmemiştir. Bu durumda ise İslam alimleri Hz. Muhammed'in bu konuyla ilgili hadislerine bakıp Kadir Gecesi'nin Ramazan Ayı'nın her gecesinde aranması gerektiğini vurgulamakla beraber, bu gecenin Ramazan Ayı'nın son on gecesinde bir olduğuyla ilgili genel kanaate varmıştır.

Yine Hz. Muhammed'in "Kadir gecesini Ramazan ayının son on günündeki gecelerde arayınız" hadisini referans alan İslam uleması Kadir Gecesi'nin Ramazan Ayı'nın 27. gecesi olduğu yönünde kesin olmamakla beraber genel kanaate ulaşmıştır. Ancak Ramzan Ayı'nın 27. gecesinde yer alma ihtimalini kuvetli bulan hemen tüm İslam bilginleri bunun kesinlik ifade etmediğini Ramazan Ayı'nın her gecesinde özellikle de son on gecesinde Kadir Gecesi'nin aranmasını ve buna göre Ramazan Ayı'nın tüm gecelerine Kadir Gecesi gibi bakılıp değerlendirilmesi gerektiği yönünde görüş bildirmiştir.

Tüm İslam Dünyası'nda ise Ramazan Ayı'nın 27. gecesinin Kadir Gecesi olduğu yönündeki kuvvetli inanç gereği inananlar genellikle Ramazan Ayı'nın 27. gecesini Kadir Gecesi kabul edip buna göre ibadet etmektedir. Takvimlerde ise bu inanca bağlı olarak Ramazan Ayı'nın 27. gecesi Kadir Gecesi olarak yer almaktadır.