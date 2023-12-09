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Açıköğretim sınavlarında kalem veriliyor mu 2023? Açıköğretim sınavlarında kalem, silgi, su, kalemtraş verilecek mi?

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2023-2024 Eğitim yılının Güz Dönemi ve Bahar Dönem Açıköğretim sınavlarına dair Açıköğretim sınavlarında kalem veriliyor mu 2023? Sorusu birçok kişi tarafından araştırılıyor. Peki, Açıköğretim sınavlarında kalem veriliyor mu 2023? Açıköğretim sınavlarında kalem, silgi, su, kalemtraş verilecek mi?

Açıköğretim sınavlarında kalem veriliyor mu 2023? Sorusu, gerçekleştirilecek olan Açıköğretim sınavlarına katılacak olan adaylar başta olmak üzere birçok kişi tarafından araştırılmakta. Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi sınav tarihleri merak konusu oldu. Arama motorlarında Açıköğretim sınav tarihleri sorgulatılıyor. Peki, Açıköğretim sınavlarında kalem veriliyor mu 2023? Açıköğretim sınavlarında kalem, silgi, su, kalemtraş verilecek mi?

AÇIKÖĞRETİM SINAVLARINDA KALEM VERİLİYOR MU 2023?

AÖF sınavına gelirken kalem, kalemtıraş ve silginizi yanınızda getirmelisiniz. Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenen sınavda öğrencilere kalem, kalemtıraş ve silgi verilmemektedir. Ayrıca Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Öğrenci Girişi bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından veya AÖF Bürolarından alabilirler.

AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Güz Dönemi Ara Sınavı: 9- 10 Aralık 2023

Güz Dönem Sonu Sınavı: 20- 21 Ocak 2024

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 20- 21 Nisan 2024

Bahar Dönem Sonu Sınavı: 25- 26 Mayıs 2024

Emir Ceran
Emir Ceran
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