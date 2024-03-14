Abdullah Aşar kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Bandırma Belediye Başkan adayı Abdullah Aşar kaç yaşında, nereli?
Abdullah Aşar kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir- Bandırma Belediye Başkan adayı Abdullah Aşar kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Balıkesir -Bandırma Belediye Başkan adayı olan Abdullah Aşar hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Abdullah Aşar'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Abdullah Aşar kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Bandırma Belediye Başkan adayı Abdullah Aşar kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
ABDULLAH AŞAR KİMDİR?
Abdullah Aşar, Yeniden Refah Partisi Balıkesir- Bandırma Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Bandırma Belediye Başkan adayı Abdullah Aşar müteahhittir ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.