Abdülkadir Uraloğlu kimdir? Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu kaç yaşında, nereli? Abdülkadir Uraloğlu hayatı ve biyografisi!

Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Abdülkadir Uraloğlu hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Abdülkadir Uraloğlu'nun kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Abdülkadir Uraloğlu kimdir? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu kaç yaşında, nereli? Abdülkadir Uraloğlu hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Abdülkadir Uraloğlu hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Abdülkadir Uraloğlu'nun hayatını araştırıyor. Peki, Abdülkadir Uraloğlu kimdir? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu kaç yaşında, nereli? Abdülkadir Uraloğlu hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDÜLKADİR URALOĞLU KİMDİR?

Abdulkadir Uraloğlu (d.1966; Trabzon), Türk bürokrat ve mevcut Ulaştırma ve Altyapı Bakanı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1988'de mezun oldu. İzmir bölge müdürüyken 2015 yılında görevinden istifa ederek AK Parti'den Trabzon milletvekili adayı adayı olmuştu. Ancak o dönem aday gösterilmedi.

23 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından T.C. Karayolları Genel Müdürü olarak atandı. 3 Haziran 2023 günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak atandı. ?