Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı son hızla devam ederken futbolseverler Beşiktaş - Trabzonspor maçını bekliyor. Kasımpaşa maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün Beşiktaş karşılaşmasında forma giyip giymeyeceği ise gündemde yerini aldı. Peki, Abdülkadir Ömür Beşiktaş maçında oynayacak mı? Abdülkadir Ömür BJK maçında var mı, yok mu?

Abdülkadir Ömür Beşiktaş maçında oynayacak mı? sorusunu futbolseverler merak ediyor. Kasımpaşa maçında sakatlık yaşayan Abdülkadir Ömür'ün 16 Nisan Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş maçında oynayıp oynamadığı araştırılıyor. Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Edin Visca sakatlığa kurban gitti. Peki, Abdülkadir Ömür Beşiktaş maçında oynayacak mı? Abdülkadir Ömür BJK maçında var mı, yok mu?

ABDÜLKADİR ÖMÜR BEŞİKTAŞ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Trabzonspor'a Beşiktaş maçı öncesi iki futbolcusundan kötü haber geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, Abdülkadir Ömür ve Edin Visca'nın siyah-beyazlılara karşı forma giyemeyeceği duyuruldu.

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı sırasında sakatlanarak oyundan çıkan Abdülkadir Ömür'ün sol ayak birinci parmağında çatlak, aynı karşılaşmada sakatlık yaşayan Edin Visca'nın ise sağ uyluk arka bölgesinde kas yaralanması tespit edildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşa maçı sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Abdülkadir Ömür'ün yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol ayak birinci parmakta çatlak tespit edilmiştir. Aynı maçta sakatlanan Visca'nın da yapılan muayene ve görüntülemesinde sağ uyluk arka bölgede kas yaralanması olduğu görülmüştür. Sağlık ekibi tarafından tedavileri sürdürülen oyuncularımızın Beşiktaş ile oynayacağımız maçın kadrosunda yer almaları zor gözükmektedir." denildi.