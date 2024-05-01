ABD Kongresi Kripto Vergilendirmesinde Çifte Vergilendirmeyi Ortadan Kaldırıyor

ABD Kongresi üyeleri Drew Ferguson ve Wiley Nickel, dijital varlık sahiplerinin karşılaştığı çifte vergilendirme problemine çözüm getirecek yeni bir yasa teklifi sunuyor. Teklif, kripto para ödüllerinin sadece satıldığı veya kullanıldığı zaman vergilendirilmesini öngörerek, yatırımcıların ve işletmelerin karşılaştığı mevcut karmaşayı gidermeyi amaçlıyor.

ABD'de Dijital Varlık Sahipleri İçin Vergi Adaleti Yolda

ABD Kongresi'nden iki üye, kripto para ödüllerinde çifte vergilendirmeyi önleyecek yeni bir yasa teklifi sundu. Cumhuriyetçi Drew Ferguson ve Demokrat Wiley Nickel tarafından ortaklaşa hazırlanan teklif, kripto para ödüllerinin sadece kullanıldığı veya satıldığı zaman vergilendirilmesi gerektiğini öngörüyor.

Bu girişim, Dijital Varlıklar için Vergi Şeffaflığı Yasası adı altında tanıtıldı. Teklifin, dijital varlık kazançlarının vergilendirilmesindeki karmaşayı azaltması ve bu süreçte yatırımcıların karşılaştığı sorunları gidermesi bekleniyor. Ferguson, Amerikan iş dünyasının diğer ülkelere kaymasını engellemek ve yerel inovasyonu teşvik etmek amacıyla vergi mevzuatında netlik sağlanmasının önemini vurguladı.

IRS'in (ABD Vergi İdaresi) önceki yıl aldığı bir karar, stake hizmetlerinden elde edilen kripto ödülleri kazananların, bu kazançları gelirlerine dahil etmeleri gerektiğini belirtmişti. Yeni yasa teklifi, bu tür kazançların elde edilme anında değil, harcanma veya satış anında vergilendirilmesini öneriyor.

Coin Center adlı kuruluş, teklifin blok ödüllerinin elde edildiği zaman değil, kullanıldığı veya satıldığı zaman vergilendirilmesi gerektiğini savunarak, mevcut durumun giderilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca Proof of Stake Alliance kuruluşu, yasa teklifinin mevcut durumu akıllıca bir şekilde açıklığa kavuşturduğunu ve vergi adaleti ile uyumu teşvik ettiğini belirtti.