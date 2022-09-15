Son zamanlarda A101 marketlerine gelen ürünler ile birlikte birçok kişi ürünlerin fiyatlarını ve özelliklerini merak ediyor. Dikkat çeken ürünlerin arasında A101'e gelecek olan masaj koltuğu da yer alıyor. Fiyatı ile birçok kişinin dikkatini çeken koltuğun özellikleri de merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, A101 masaj koltuğu ne kadar? A101'e gelecek olan masaj koltuğu fiyatı ne kadar? İşte A101 Masaj koltuğunun özellikleri!

A101 masaj koltuğu ne kadar? Ve A101'e gelecek olan masaj koltuğu fiyatı ne kadar? Soruları, koltuk hakkında en çok merak edilen ve araştırılan konulardan bir tanesi. Gelecek olan masaj koltuğu, A101 marketlerinin "Online Özel" konsepti altında indirimli fiyatları ile yer alacak. Peki, A101 masaj koltuğu ne kadar? A101'e gelecek olan masaj koltuğu fiyatı ne kadar? İşte A101 Masaj koltuğunun özellikleri!

A101 MASAJ KOLTUĞU NE KADAR?

A101 marketlerinin "Online Özel" konsepti adıyla gelecek olan masaj koltuğunun 3 farklı renk seçeneği bulunuyor. Renk seçeneklerine rağmen 3 modelde aynı fiyattan satılıyor. Koltuğun A101 marketlerindeki satış fiyatı ise 24.995,00 TL'dir.

A101 MASAJ KOLTUĞU ÖZELLİKLERİ

3 Farklı Masaj Programı

Ayarlanabilir Boyun Masajı

Vücut Kıvrımlarına Daha İyi temas

Koltuk Isıtma

Bölgesel Masaj

SL Ray Teknolojisi

Boyun Yastığı

4 adet kalça hava yastığı

3D Bluetooth hoparlörleri

Tekerlekli hafif yapı (34 kg)