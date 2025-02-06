A Spor Galatasaray Boluspor maçı CANLI izle!
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta mücadelesinde Boluspor-Galatasaray maçı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Boluspor-Galatasaray maçı nereden izlenir, hangi kanalda? İşte, Boluspor Galatasaray maçı canlı yayın linki ve detaylar…
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta mücadelesinde deplasmanda Boluspor ile karşı karşıya gelecek. Gruptaki ilk maçında RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, Boluspor deplasmanında üç puanı hedefliyor. Peki, Boluspor Galatasaray maçı saat kaçta, nereden izlenir? Boluspor Galatasaray maçının canlı skor takibi nerede yapılır? İşte, detaylar…