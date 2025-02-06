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A Spor Galatasaray Boluspor maçı CANLI izle!

A Spor Galatasaray Boluspor maçı CANLI izle!
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Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta mücadelesinde Boluspor-Galatasaray maçı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Boluspor-Galatasaray maçı nereden izlenir, hangi kanalda? İşte, Boluspor Galatasaray maçı canlı yayın linki ve detaylar…

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta mücadelesinde deplasmanda Boluspor ile karşı karşıya gelecek. Gruptaki ilk maçında RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, Boluspor deplasmanında üç puanı hedefliyor. Peki, Boluspor Galatasaray maçı saat kaçta, nereden izlenir? Boluspor Galatasaray maçının canlı skor takibi nerede yapılır? İşte, detaylar…

GALATASARAY VE BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN?

6 Şubat 2025 Perşembe günü saat 16:00'da Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak maç, A Spor ekranlarından canlı olarak izleyiciye aktarılıyor.

A Spor Galatasaray Boluspor maçı canlı izle!Boluspor

BOLUSPOR-GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE!

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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