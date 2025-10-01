90 dakikada dünyaları kazandılar! Galatasaray'ın kasası ağzına kadar doldu

Uefa Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında İngiliz şampiyonu Liverpool'u Victor Osimhen'in penaltı golüyle 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla Devler Ligi'ndeki ilk 3 puanını aldı.

2018'DEN SONRA BİR İLK

Galatasaray, RAMS Park'ta Şampiyonlar Ligi'nde uzun süredir galibiyet alamıyordu. Aslan, Devler Ligi'nde sahasındaki son zaferini 28 Kasım 2018'de Lokomotiv Moskova karşısında 2-0'lık skorla elde etmişti. Ardından oynadığı 8 maçta 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Cimbom, Liverpool galibiyetiyle bu kötü seriyi de sona erdirdi.

LIVERPOOL'A KARŞI TARİHTE ÜCÜNCÜ ZAFER

İki takım bugüne kadar resmi maçlarda 6 kez karşı karşıya geldi. Galatasaray, bu sonuçla İngiliz ekibine karşı 3. galibiyetini elde etti. Diğer 2 mücadele berabere biterken, 1 karşılaşmayı Liverpool kazanmıştı.

UEFA'DAN DEV GELİR

Tarihi galibiyet sadece sportif anlamda değil, mali olarak da büyük katkı sağladı. Galatasaray, Liverpool'u mağlup etmesinin ardından UEFA'dan kazanan takımlara verilen ödül primini kasasına koydu. Sarı-kırmızılı kulüp, 2 milyon 100 bin Euro (yaklaşık 103 milyon TL) gelir elde etti.