6 Şubat depremini hangi ünlü isimler andı? Sosyal medyada ne paylaştılar?

Ünlü isimler, 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilimizde binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği iki depremi yıl dönümünde unutmadı. Üzüntülerini dile getiren isimler, hayatını kaybedenleri andı. Peki, 6 Şubat depremini hangi ünlü isimler andı? Detaylar haberimizde...

ÜNLÜ İSİMLERİN PAYLAŞIMLARI!

ACUN ILICALI: "Unutmadık, unutmayacağız! 6 Şubat depreminde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ülkemize de başsağlığı diliyorum. İnşallah bu acılar tekrar yaşanmaz."

EBRU GÜNDEŞ: "Unutmadık, unutmayacağız"

EZGİ MOLA:"Hiç geçmeyecek, azalmayacak, telafisi olmayan, tarifsiz acı."

ALİŞAN:"Çok büyük bir yıkım ve acı yaşadık 1 sene önce bugün… Kaybettiğimiz bütün canlarımıza Allahtan rahmet ve yakınlarına sabırlar diliyorum… Allah'ım bir daha yaşatmasın İnşallah böyle büyük bir acı…"

SİNEM KOBAL: "1 yıl oldu. Başımız sağ olsun"

NURGÜL YEŞİLÇAY: "1 yıl önce... 6 Şubat'ta kabus gibi bir sabaha uyandık. Hiç unutmadık, çok üzgünüz."

DEMET AKALIN: "Size en uzun geceyi 21 Aralık sanıyorsunuz ama 11 ilde en uzun gece 6 Şubat'tı. 1 yıl öncesine dönsek bu gece olacakları bilsek… Zamanı geri almayı ne çok isterdik."

BERK ORTAY:"Unutulmaz değil mi?… Unutmayın…"

YASEMİN SAKALLIOĞLU: "6 Şubat 2023, 4.17... Kaç şey yazıp sildim. Hiçbiri bu tarihe karşı hissettiklerimi anlatmaya yetmedi."