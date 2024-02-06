6 Şubat depremini hangi ünlü isimler andı? Sosyal medyada ne paylaştılar?
6 Şubat depreminin yıldönümünde birçok ünlü isim, sosyal medya hesaplarından anma mesajları paylaştı. Depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyen ünlüler, depremin yaralarının hala sarılmadığını belirtti ve deprem konusunda daha fazla bilinçlenme çağrısında bulundu.
Ünlü isimler, 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilimizde binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği iki depremi yıl dönümünde unutmadı. Üzüntülerini dile getiren isimler, hayatını kaybedenleri andı. Peki, 6 Şubat depremini hangi ünlü isimler andı? Detaylar haberimizde...
ÜNLÜ İSİMLERİN PAYLAŞIMLARI!
ACUN ILICALI: "Unutmadık, unutmayacağız! 6 Şubat depreminde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ülkemize de başsağlığı diliyorum. İnşallah bu acılar tekrar yaşanmaz."
EBRU GÜNDEŞ: "Unutmadık, unutmayacağız"
EZGİ MOLA:"Hiç geçmeyecek, azalmayacak, telafisi olmayan, tarifsiz acı."
ALİŞAN:"Çok büyük bir yıkım ve acı yaşadık 1 sene önce bugün… Kaybettiğimiz bütün canlarımıza Allahtan rahmet ve yakınlarına sabırlar diliyorum… Allah'ım bir daha yaşatmasın İnşallah böyle büyük bir acı…"
SİNEM KOBAL: "1 yıl oldu. Başımız sağ olsun"
NURGÜL YEŞİLÇAY: "1 yıl önce... 6 Şubat'ta kabus gibi bir sabaha uyandık. Hiç unutmadık, çok üzgünüz."
DEMET AKALIN: "Size en uzun geceyi 21 Aralık sanıyorsunuz ama 11 ilde en uzun gece 6 Şubat'tı. 1 yıl öncesine dönsek bu gece olacakları bilsek… Zamanı geri almayı ne çok isterdik."
BERK ORTAY:"Unutulmaz değil mi?… Unutmayın…"
YASEMİN SAKALLIOĞLU: "6 Şubat 2023, 4.17... Kaç şey yazıp sildim. Hiçbiri bu tarihe karşı hissettiklerimi anlatmaya yetmedi."