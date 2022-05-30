6'lı masada kimler var? 6 masada hangi partiler var? - Haberler

6'lı masada kimler var merak ediliyor. 2023 seçimleri yaklaşırken adını sıkça duyduğumu 6'lı masa aday Cumhurbaşkanlığı seçimi için aday belirleme ve seçim çalışmaları için belirlenecek politikalar hakkında toplantılara başladı. Peki, 6'lı masada kimler var? 6 masada hangi partiler var? İşte detaylar...

6'LI MASADA KİMLER VAR?

6'lı masada bulunan isimler şunlardır:

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu

6'LI MASADA HANGİ PARTİLER VAR?

6'lı masada CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti bulunmaktadır.

6'LI MASA TOPLANTILARI

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 6'lı masa dördüncü toplantısını Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştiriyor. Toplantıda görüşülmesi beklenen konular arasında seçim güvenliği için alınacak önlemler, parlamenter sisteme geçiş süreci ve cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı tarihin netleştirilmesi yer alıyor.

GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEME GEÇİŞ SÜRECİ

6'lı masayı oluşturan liderlerin saat 19.00'da başlayan toplantısının gündeminde güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş süreci, gelecek seçimlere ilişkin yol haritası ve sandık güvenliği olacağı bekleniyor. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem için mutabakat metnine imza atan 6 muhalefet liderinin bugünkü toplantıda yapılan çalışmaların raporlarını incelemesi ve bir değerlendirme yapması bekleniyor.

SEÇİM GÜVENLİĞİ MASADA

Toplantıda konuşulması beklenen önemli konuların arasında seçim güvenliği yer alıyor. 6 muhalefet partisi, seçim günü sandık güvenliğini sağlamak ve veri akışını ortak bir havuz aracılığıyla takip edecek bir sistem kurmak istiyor. Altı siyasi partinin veri akışına erişebileceği bir mobil uygulama oluşturulması da masada yer alıyor.

MUHALEFETİN ADAYI KİM OLACAK?

2023 seçimlerine doğru geri sayım devam ederken henüz Cumhur İttifakı'ndan veya Millet İttifakı'ndan resmi bir aday çıkmadı. Vatandaşlar muhalefette adayın kim olacağını merak ederken gözler 6'lı masadan çıkacak karara çevrildi. Toplantıda kamuoyunda oluşan aday baskısına yanıt vermek için Cum

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