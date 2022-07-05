6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 3 – 4 – 5 - 6 aylık (ALTI AYLIK ENFLASYON) enflasyon oranları ne kadar?

Birçok alanda ücretleri belirleyen enflasyon oranı vatandaşların en çok merak ettiği enflasyon konusunda yeni açıklamalar bekleniyor. Vatandaşlar6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu ve 3 – 4 – 5 - 6 aylık enflasyon oranları ne kadar? Gibi konuları araştırdı.

6 AYLIK ENFLASYON ORANI

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 4,95 artarken, yıllık bazda yüzde 78,62'ye çıktı. Böylece yıllık enflasyon son 20 yılın zirvesine çıktı. Memur ve emekli maaşına yapılacak zam oranı olan 6 aylık enflasyon ise yüzde 42,35 olarak gerçekleşti.

OCAK 2022 ENFLASYON ORANI

• 2022 yılı Ocak ayında TÜFE yüzde 11,10 oranında artmıştır. Ocak ayındaki artışla birlikte yıllık enflasyon yüzde 48,69 düzeyinde gerçekleşmiştir.

• Yüzde 10,90 oranında artan Gıda ve Alkolsüz İçecekler grubu fiyatları Ocak ayı enflasyonunun temel belirleyicisi olmuştur. Grubun enflasyona katkısı 2,76 puan olarak gerçekleşmiştir.

• Yüzde 18,91 oranında artan Konut grubu fiyatları Ocak ayı enflasyonunun belirleyicilerinden bir diğeri olmuştur. Grubun enflasyona katkısı 2,67 puan olarak gerçekleşmiştir.

• Yüzde 11,15 oranında artan Ulaştırma grubu fiyatları Ocak ayı enflasyonunun temel belirleyicilerinden bir diğeri olmuştur. Grubun enflasyona katkısı 1,87 puan olarak gerçekleşmiştir.

• Yıllık enflasyona en büyük etki 14,23 puanla Gıda ve Alkolsüz İçecekler, 10,51 puanla Ulaştırma ve 7,43 puanla Konut gruplarından gelmiştir.

• C endeksi, (enerji, gıda, içecek, tütün, altın hariç TÜFE) Ocak ayında yüzde 6,94 oranında artmıştır. Çekirdek enflasyonun ana alt kalemlerinden Temel Mallar grubu fiyatları yüzde 6,15 oranında artarken, Hizmet grubu fiyatları yüzde 7,89 oranında artmıştır.

• Çekirdek enflasyon yıllık artış oranı yüzde 39,45 olarak gerçekleşmiştir. Temel Mallar grubu yıllık fiyat artışı yüzde 48,49, Hizmet grubu yıllık fiyat artışı ise yüzde 29,56 olarak gerçekleşmiştir.

• Çekirdek enflasyonun 12 aylık ortalama değişim oranı 2,12 puan artışla yüzde 18,28'den yüzde 20,40'a yükselmiştir.

• Yİ-ÜFE Ocak ayında yüzde 10,45 oranında artmış ve Yİ-ÜFE yıllık artış oranı yüzde 93,53 olarak gerçekleşmiştir.

• İmalat fiyatları Ocak ayında yüzde 10,16 oranında artmıştır. Buna göre yıllık değişim oranı yüzde 90,29 olarak gerçekleşmiştir.

• Ara malı fiyatları ise Ocak ayında yüzde 9,84 artmıştır. Bir önceki yılın aynı ayına göre ara malı fiyatlarında yüzde 106,40 oranında artış kaydedilmiştir.

ŞUBAT 2022 ENFLASYON ORANI

• 2022 yılı Şubat ayında TÜFE yüzde 4,81 oranında artmıştır. Şubat ayındaki artışla birlikte yıllık enflasyon yüzde 54,44 düzeyinde gerçekleşmiştir.

• Yüzde 8,41 oranında artan Gıda ve Alkolsüz İçecekler grubu fiyatları Şubat ayı enflasyonunun temel belirleyicisi olmuştur. Grubun enflasyona katkısı 2,13 puan olarak gerçekleşmiştir.

• Yüzde 4,56 oranında artan Ulaştırma grubu fiyatları Şubat ayı enflasyonunun belirleyicilerinden bir diğeri olmuştur. Grubun enflasyona katkısı 0,77 puan olarak gerçekleşmiştir.

• Yüzde 7,00 oranında artan Ev Eşyası grubu fiyatları Şubat ayı enflasyonunun temel belirleyicilerinden bir diğeri olmuştur. Grubun enflasyona katkısı 0,63 puan olarak gerçekleşmiştir.

• Yıllık enflasyona en büyük etki 16,57 puanla Gıda ve Alkolsüz İçecekler, 11,47 puanla Ulaştırma ve 7,60 puanla Konut gruplarından gelmiştir.

• C endeksi, (enerji, gıda, içecek, tütün, altın hariç TÜFE) Şubat ayında yüzde 3,75 oranında artmıştır. Çekirdek enflasyonun ana alt kalemlerinden Temel Mallar grubu fiyatları yüzde 3,85 oranında artarken, Hizmet grubu fiyatları yüzde 3,63 oranında artmıştır.

• Çekirdek enflasyon yıllık artış oranı yüzde 44,05 olarak gerçekleşmiştir. Temel Mallar grubu yıllık fiyat artışı yüzde 54,38, Hizmet grubu yıllık fiyat artışı ise yüzde 32,89 olarak gerçekleşmiştir.

• Çekirdek enflasyonun 12 aylık ortalama değişim oranı 2,43 puan artışla yüzde 20,40'tan yüzde 22,83'e yükselmiştir.

• Yİ-ÜFE Şubat ayında yüzde 7,22 oranında artmış ve Yİ-ÜFE yıllık artış oranı yüzde 105,01 olarak gerçekleşmiştir.

• İmalat fiyatları Şubat ayında yüzde 5,60 oranında artmıştır. Buna göre yıllık değişim oranı yüzde 97,86 olarak gerçekleşmiştir.

• Ara malı fiyatları ise Şubat ayında yüzde 5,33 artmıştır. Bir önceki yılın aynı ayına göre ara malı fiyatlarında yüzde 115,13 oranında artış kaydedilmiştir.

MART 2022 ENFLASYON ORANI

• 2022 yılı Mart ayında TÜFE yüzde 5,46 oranında artmıştır. Mart ayındaki artışla birlikte yıllık enflasyon yüzde 61,14 düzeyinde gerçekleşmiştir.

• Yüzde 13,29 oranında artan Ulaştırma grubu fiyatları Mart ayı enflasyonunun temel belirleyicisi olmuştur. Grubun enflasyona katkısı 2,23 puan olarak gerçekleşmiştir.

• Yüzde 4,73 oranında artan Gıda ve Alkolsüz İçecekler grubu fiyatları Mart ayı enflasyonunun belirleyicilerinden bir diğeri olmuştur. Grubun enflasyona katkısı 1,24 puan olarak gerçekleşmiştir.

• Yüzde 6,04 oranında artan Lokanta ve Oteller grubu fiyatları Mart ayı enflasyonunun temel belirleyicilerinden bir diğeri olmuştur. Grubun enflasyona katkısı 0,42 puan olarak gerçekleşmiştir.

• Yıllık enflasyona en büyük etki 17,99 puanla Gıda ve Alkolsüz İçecekler, 14,76 puanla Ulaştırma ve 7,83 puanla Konut gruplarından gelmiştir.

• C endeksi, (enerji, gıda, içecek, tütün, altın hariç TÜFE) Mart ayında yüzde 4,39 oranında artmıştır. Çekirdek enflasyonun ana alt kalemlerinden Temel Mallar grubu fiyatları yüzde 4,56 oranında artarken, Hizmet grubu fiyatları yüzde 4,19 oranında artmıştır.

• Çekirdek enflasyon yıllık artış oranı yüzde 48,39 olarak gerçekleşmiştir. Temel Mallar grubu yıllık fiyat artışı yüzde 59,19, Hizmet grubu yıllık fiyat artışı ise yüzde 36,72 olarak gerçekleşmiştir.

• Çekirdek enflasyonun 12 aylık ortalama değişim oranı 2,73 puan artışla yüzde 22,83'ten yüzde 25,56'ya yükselmiştir.

• Yİ-ÜFE Mart ayında yüzde 9,19 oranında artmış ve Yİ-ÜFE yıllık artış oranı yüzde 114,97 olarak gerçekleşmiştir.

• İmalat fiyatları Mart ayında yüzde 8,92 oranında artmıştır. Buna göre yıllık değişim oranı yüzde 106,55 olarak gerçekleşmiştir.

• Ara malı fiyatları ise Mart ayında yüzde 8,86 artmıştır. Bir önceki yılın aynı ayına göre ara malı fiyatlarında yüzde 122,92 oranında artış kaydedilmiştir.

NİSAN 2022 ENFLASYON ORANI

• 2022 yılı Nisan ayında TÜFE yüzde 7,25 oranında artmıştır. Nisan ayındaki artışla birlikte yıllık enflasyon yüzde 69,97 düzeyinde gerçekleşmiştir.

• Yüzde 13,38 oranında artan Gıda ve Alkolsüz İçecekler grubu fiyatları Nisan ayı enflasyonunun temel belirleyicisi olmuştur. Grubun enflasyona katkısı 3,47 puan olarak gerçekleşmiştir.

• Yüzde 7,43 oranında artan Konut grubu fiyatları Nisan ayı enflasyonunun belirleyicilerinden bir diğeri olmuştur. Grubun enflasyona katkısı 1,05 puan olarak gerçekleşmiştir.

• Yüzde 5,12 oranında artan Ulaştırma grubu fiyatları Nisan ayı enflasyonunun temel belirleyicilerinden bir diğeri olmuştur. Grubun enflasyona katkısı 0,92 puan olarak gerçekleşmiştir.

• Yıllık enflasyona en büyük etki 22,64 puanla Gıda ve Alkolsüz İçecekler, 15,72 puanla Ulaştırma ve 9,22 puanla Konut gruplarından gelmiştir.

• C endeksi, (enerji, gıda, içecek, tütün, altın hariç TÜFE) Nisan ayında yüzde 4,54 oranında artmıştır. Çekirdek enflasyonun ana alt kalemlerinden Temel Mallar grubu fiyatları yüzde 4,37 oranında artarken, Hizmet grubu fiyatları yüzde 4,74 oranında artmıştır.

• Çekirdek enflasyon yıllık artış oranı yüzde 52,37 olarak gerçekleşmiştir. Temel Mallar grubu yıllık fiyat artışı yüzde 61,58, Hizmet grubu yıllık fiyat artışı ise yüzde 42,18 olarak gerçekleşmiştir.

• Çekirdek enflasyonun 12 aylık ortalama değişim oranı 2,99 puan artışla yüzde 25,56'dan yüzde 28,55'e yükselmiştir.

• Yİ-ÜFE Nisan ayında yüzde 7,67 oranında artmış ve Yİ-ÜFE yıllık artış oranı yüzde 121,82 olarak gerçekleşmiştir.

• İmalat fiyatları Nisan ayında yüzde 7,35 oranında artmıştır. Buna göre yıllık değişim oranı yüzde 112,08 olarak gerçekleşmiştir.

• Ara malı fiyatları ise Nisan ayında yüzde 6,50 artmıştır. Bir önceki yılın aynı ayına göre ara malı fiyatlarında yüzde 122,65 oranında artış kaydedilmiştir.

MAYIS 2022 ENFLASYON ORANI

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 2,98 artarken, yıllık bazda yüzde 73,50'ye çıktı. Böylece yıllık enflasyon son 20 yılın zirvesine çıktı.

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %2,98, bir önceki yılın Aralık ayına göre %35,64, bir önceki yılın aynı ayına göre %73,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %39,33 artış gerçekleşti.

HAZİRAN 2022 ENFLASYON ORANI

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 4,95 artarken, yıllık bazda yüzde 78,62'ye çıktı. Böylece yıllık enflasyon son 20 yılın zirvesine çıktı. Memur ve emekli maaşına yapılacak zam oranı olan 6 aylık enflasyon ise yüzde 42,35 olarak gerçekleşti.

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