45 gün içinde doğal gaz sayacını değiştirmeyene 10 bin TL ceza
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, eski tarihli doğal gaz sayaçlarının son kullanım tarihini 31 Aralık 2025 olarak belirledi. 45 gün içinde doğal gaz sayacını değiştirmeyenlere 10 bin lira ceza kesilecek.

2023 yılında Resmi Gazete'de yayımlananElektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği ile 2014 ila 2019 yılları arasında piyasaya arz edilmiş ya da son muayene işlemleri bu tarihler arasında yapılmış sayaçlar için son kullanım tarihi 31 Aralık 2025 olarak belirlendi.

MİLYONLARCA ABONE ESKİ SAYACINI DEĞİŞTİRMEDİ

Yönetmelikte yer verilen bilgilere göre, dağıtıcı firmalar 2014-2019 yılları arasında üretimi gerçekleştirilen doğal gaz sayaçlarını yeni yıl öncesinde sökmek ve yerine geçerli muayenesi olan yeni bir sayaç takmak zorunda. Söz konusu uygulama kapsamında Türkiye'nin birçok ilinde çalışma başlatılırken, halihazırda milyonlarca abonenin konutunda kullanmakta olduğu eski tarihli doğal gaz sayacını değiştirmediği ortaya çıktı.

Yeni süreçte aboneler, şubat ayının sonuna kadar ilgili il müdürlüklerine yapacakları başvuru ile değişiklik yapılacak doğalgaz sayaçları hakkında bildirimde bulunmak zorunda. Bildirimin ardından sayaçların muayenesi, Bakanlığın il müdürlükleri tarafından, kullanıcının anlaştığı servislerde yapılacak.

ÇİZELGE ÇIKARILIP HAK SAHİBİNE TESLİM EDİLECEK

Ayrıca yönetmelikte yer alan bilgilere göre; muayenesi yapılacak sayacın takılı bulunduğu yerden sökülüp servise getirilmesi işleminden kullanıcı sorumlu olacak. İlk, periyodik veya stok muayeneleri sonucu uygun bulunan sayaçlar damgalanacak. Yapılacak ilk muayene işleminin ardından, sayacın gelecekteki bakımlarına yönelik bir çizelge çıkarılacak ve hak sahibine teslim edilecek.

10 BİN LİRAYA VARAN CEZASI VAR

31 Aralık 2025 tarihine kadar sayaç değişikliğinin zorunlu tutulduğu süreçte yükümlülüklerini yerine getirmeyen aboneler, 2026 yılı itibarıyla başlanacak denetimlerin sonucunda yönetmeliğe aykırı olarak kullanım gerçekleştirdiği için 10 bin liraya varan para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Yeni yılda sayacını yenilemeyen kullanıcılar hakkında 'damga süresi geçmiş ölçü aleti kullanma' fiilinden dolayı idari işlemler uygulanacak. Listeyi belirtilen süre içinde bildirmeyen, eksik veya hatalı bildiren kullanıcılar hakkında da idari yaptırım devreye alınacak.

