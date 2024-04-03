4 Nisan okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi?

Yarınki hava durumunu öğrenene vatandaşlar bugün okullar tatil mi? sorusunu merak etti. Yurdun çeşitli bölgelerinde etkili olacak hava durumu sonrası 4 Nisan okullar tatil mi? yarın okul var mı, yok mu? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi? sorularına yanıt aradı.

METEOROLOJİ UYARDI

Doğu Kesimlerde Beklenen Kar Erimeleri ve Çığ Tehlikesine Dikkat!

Başlama-Bitiş Zamanı

03.04.2024 12:00 - 09.04.2024 00:00

Genel Durum

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip dik ve eğimli yamaçlarında yüksek sıcaklıkların devam etmesiyle birlikte çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

Denizlerimizde(Doğu Karadeniz) Fırtına Bekleniyor!

Beklenen Hadise

Fırtına

Beklendiği Yer

Doğu Karadeniz'in doğusunda rüzgarın Çarşamba günü (03.04.2024) öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

4 Nisan OKULLAR TATİL Mİ?

4 Nisan günü okulların tatil olduğu hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor.