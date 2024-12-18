31 Aralık yarım gün mü? Yılbaşı tatili kaç gün ve hangi güne denk geliyor?

Yılbaşı bu yıl hangi gün ve 31 Aralık yarım gün mü soruları merak konusu. Özellikle öğrenciler ve çalışanlar, yılbaşı tatiliyle ilgili detayları şimdiden araştırmaya başladı. 2025 yılbaşı hangi güne denk geliyor? Yılbaşı tatili kaç gün sürecek? Okullar ve iş yerleri ne kadar tatil olacak? Detaylar haberimizdedir...

31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu'na göre, 1 Ocak resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Ancak, yılbaşı öncesi olan 31 Aralık tarihi resmi tatil veya yarım gün tatil kapsamında yer almamaktadır. Bu nedenle 31 Aralık'ta okullar açık olacaktır.

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

1 Ocak 2025 Çarşamba gününe denk geliyor ve yılbaşı tatili sadece bu gün için geçerli olacak. Tatil, yalnızca 1 Ocak Çarşamba günü yapılacak.

1 OCAK 2025 TARİHİNDE OKUL VAR MI?

1 Ocak 2025 Çarşamba günü, okullar ve iş yerleri için resmi tatil olacak.