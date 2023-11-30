Masterchef 20223 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 30 Kasım dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, Masterchef 30 Kasım Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kimler kazandı? İşte detaylar...

30 Kasım Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Masterchef bugün kazananı kim?

Masterchef haftanın son dokunulmazlığını kim kazandı, açıklandı mı? Masterchef mavi takım mı kazandı? Masterchef kırmızı takım mı kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef hangi isimler kazandı? günün merak edilen konuları arasında geliyor.

MASTERCHEF BU HAFTA MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Masterchef 2023 All Star'da yeni haftanın kaptanlık oyununda Mavi Takım kaptanı Hasan oldu.

Kadrolar :

Mavi Takım : Hasan (K), Sergen, Tahsin, Tolga, Dilara, Batuhan

Kırmızı Takım: Babaros(K), Eren, Kıvanç, Cemre, Esra

ELEME ADAYLARI

1. Eleme adayı: Tolga

2. Eleme adayı: Dilara

3. Eleme adayı: Eren

MASTERCHEF EN SON KİM ELENDİ?

Masterchef Türkiye'ye veda eden Alican şu sözleri söyledi: Bu ülkenin hedefini bilen gelecek nesillere yol verebilecek insanlara ihtiyacı var. Ufak bir katkımız olduysa ne mutlu bana. Hata yapmamaya çalıştım. Yaptıysam affola. Sizler benim başımın tacısınız iyi ki varsınız. Yolun sonuna geldik. Yapılmayacak bir tabak değildi ama nasip buraya kadarmış.

TAKIM OYUNUN KİM KAZANDI?

30 Kasım MasterChef takım oyununu Mavi Takım kazandı.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

30 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu Kıvanç kazandı.

MASTERCHEF 2023 ANA KADRODA KİMLER VAR?

• Azize

• Suna

• Eda

• Batuhan

• Hasan

• Sefa

• Tanya

• Esra

• Eray

• Barbaros

• Sergen

• Barış

• Tahsin

• Dilara

• Kıvanç