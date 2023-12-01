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30 Kasım 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 30 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

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Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 30 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 30 Kasım 2023 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir . Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 30 Kasım 2023 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

30 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 30 Kasım 2023 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 30 Kasım 2023 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

~ RESMÎ GAZETE'NİN YAYIMLANMASI ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR.

Osman Demir
Osman Demir
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