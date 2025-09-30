30 EYLÜL CANLI DÖVİZ KURLARI: Dolar, euro, sterlin fiyatları ne kadar?

Ekonomik dalgalanmaların ve uluslararası piyasalardaki hareketliliğin hız kazandığı bir dönemde, döviz kurları yatırımcılar ve vatandaşlar için en çok merak edilen konuların başında geliyor. 30 Eylül 2025 itibarıyla Türkiye'de dolar, euro ve sterlin fiyatları, piyasalardaki güncel verilerle belirlendi. Peki, dolar, euro, sterlin fiyatları ne kadar? İşte, 30 Eylül canlı döviz kurları...

30 EYLÜL CANLI DÖVİZ KURLARI

30 Eylül 2025'te döviz piyasasında yaşanan hareketlilik, hem yatırımcıları hem de günlük hayatında dövize ihtiyacı olan vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Canlı döviz kurları, piyasanın anlık durumunu yansıtırken, ekonomik gelişmeler ve uluslararası piyasadaki değişimler de kur dalgalanmalarını etkiliyor.

Güncel verilere göre 30 Eylül 2025 döviz kurları:

ABD Doları (USD): 41,55 TL (Alış) - 41,60 TL (Satış)

Euro (EUR): 48,73 TL (Alış) - 48,80 TL (Satış)

Sterlin (GBP): 55,59 TL (Alış) - 55,87 TL (Satış)

Bu veriler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve güvenilir finans kaynaklarından derlenmiştir.

30 EYLÜL 2025 DOLAR FİYATI - DOLAR BUGÜN NE KADAR?

ABD doları, Türk Lirası karşısında 30 Eylül 2025 itibarıyla 41,55 TL alış ve 41,60 TL satış fiyatı ile işlem görüyor. Doların bu seviyelerde seyretmesi, hem ithalat hem de ihracat sektörlerini doğrudan etkiliyor. Özellikle ithalat maliyetlerinin artması, tüketici fiyatlarına yansıyabilir.

Dolar kuru üzerinde en büyük etkiyi, ABD ekonomisindeki faiz kararları, küresel enerji fiyatları ve jeopolitik gelişmeler oluşturuyor. Yatırımcılar, kısa vadeli hareketlerden haberdar olmak için canlı döviz kurları takibi yaparken, uzun vadeli planlamalarını ise ekonomik göstergelere göre şekillendiriyor.

30 EYLÜL 2025 EURO FİYATI - EURO BUGÜN NE KADAR?

Euro, 30 Eylül 2025 itibarıyla alışta 48,73 TL, satışta ise 48,80 TL seviyesinde işlem görüyor. Euro/TL paritesi, özellikle Avrupa ile ticaret yapan firmalar için kritik bir göstergedir.

AB ekonomisindeki gelişmeler, faiz oranları ve dış ticaret dengesi, euro kuru üzerinde doğrudan etkiye sahip. Yatırımcılar ve şirketler, döviz riskini minimize etmek için Euro/TL paritesini yakından takip ediyor.

30 EYLÜL 2025 STERLİN FİYATI - STERLİN BUGÜN NE KADAR?

İngiliz Sterlini, 30 Eylül 2025'te alışta 55,59 TL ve satışta 55,87 TL olarak işlem görüyor. Sterlin, özellikle ithalat ve dış yatırım yapan şirketler için kritik öneme sahip bir para birimi olarak öne çıkıyor.

Sterlin kuru, İngiltere Merkez Bankası politikaları, Brexit sonrası ekonomik gelişmeler ve küresel piyasalardaki dalgalanmalarla şekilleniyor. Kurun yükselmesi veya düşmesi, hem şirketlerin maliyetlerini hem de bireysel döviz alımlarını etkiliyor.

DÖVİZ PİYASALARINDA 30 EYLÜL 2025 TRENDLERİ

30 Eylül 2025 itibarıyla döviz kurlarındaki hareketlilik, Türkiye ekonomisinin uluslararası piyasalarla entegrasyonunu yansıtıyor. Yatırımcılar, döviz kuru değişimlerini önceden tahmin edebilmek için teknik analiz araçlarını ve merkez bankası açıklamalarını takip ediyor.

Dolar, euro ve sterlin gibi başlıca dövizler, hem kısa vadeli hem de uzun vadeli ekonomik planlamalar için kritik göstergeler olarak değerlendiriliyor.