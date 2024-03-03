3 Mart 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 3 Mart Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

3 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 3 Mart 2024 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 3 Mart 2024 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Dokuz Eylül Üniversitesi Su Kaynakları Yönetimi ve Su Kaynaklı Doğal Afetlerin Kontrolü Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUMER) Yönetmeliği

–– İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri