4 gün sonra başlıyor! Tapu işlemlerinde yeni dönem

Türkiye'de tapu devir işlemleri rayiç bedel ya da rayiç bedelin biraz üzerinde gösterilerek denetimlerden kaçılmasına ilişkin 1 Ocak'tan itibaren yeni düzenlemeye gidiliyor. Örneğin gerçek satış bedeli 10 milyon lira olan bir konutun rayiç bedel üzerinden 3 milyon liradan devredilmesi halinde, ödenmesi gereken harç tutarı ciddi şekilde düşüyor. Bu tür beyanların kamu gelirlerinde kayba yol açtığı ifade ediliyor.

RAYİÇ BEDELLER PİYASA DEĞERİNİN ALTINDA KALIYOR

Belediyelerden temin edilen rayiç değer belgelerinde yer alan tutarların 2026 yılında da birçok bölgede gerçek satış bedellerinin altında kalacağı belirtiliyor. Ancak yeni dönemde bankacılık sistemi üzerinden gerçekleştirilecek para transferlerinin denetime tabi olması, satışların gerçek bedel üzerinden yapılmasını zorunlu hale getirecek.

PARA TRANSFERLERİNDE BELGE VE AÇIKLAMA İSTENEBİLECEK

NTV'nin haberine göre; düzenlemenin uygulamaya girmesiyle birlikte, tapuda satış işlemi gerçekleşecek bir gayrimenkul için alıcının, satıcıya göndereceği tutarın satış bedeliyle uyumlu olması beklenecek. Bankaların, yapılan transferlere ilişkin belge ve açıklama talep edebileceği; işlem tutarının tapuda beyan edilen bedelden düşük kalması halinde şüpheli işlem kapsamında değerlendirme yapılabileceği vurgulanıyor.

Örneğin 2 Ocak 2026'da tapuda satış işlemi gerçekleşecek konut için X satıcısı gerçek değer olan 10 milyon lirayı alacak, Y alıcısı da 10 milyon lirayı X satıcısına göndermek zorunda olacak. Bankalar paranın karşılığı olan bedele ilişkin belge ve açıklama talep edeceği için bunun aksi mümkün olmayacak.

Bu kapsamda, "nakit ödeme yaparım, kimse fark etmez" düşüncesinin de yeni denetim sürecinde risk oluşturabileceği ifade ediliyor. Bankadan yüksek tutarda nakit çekimlerinde paranın hangi amaçla kullanılacağının beyan edilmesi gerekebileceği; satıcının aldığı nakdi finansal sisteme dahil etmek istemesi durumunda ise paranın kaynağına ilişkin açıklama ve belge istenebileceği belirtiliyor. Gerekli görülen durumlarda talep edilen bilgi ve belgelerin MASAK'a iletilebileceği kaydediliyor.