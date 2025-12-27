Haberler

4 gün sonra başlıyor! Tapu işlemlerinde yeni dönem

4 gün sonra başlıyor! Tapu işlemlerinde yeni dönem
Güncelleme:
Tapu devir işlemlerinde "rayiç bedel ya da rayiç bedelin biraz üstünde satış gösterme" dönemi kapanıyor. MASAK'ın para transferlerine yönelik denetimleri 1 Ocak'tan itibaren sıkılaşacak. Uygulama ile gayrimenkul satışlarında gerçek değer üzerinden işlem yapılması hedefleniyor.

Türkiye'de tapu devir işlemleri rayiç bedel ya da rayiç bedelin biraz üzerinde gösterilerek denetimlerden kaçılmasına ilişkin 1 Ocak'tan itibaren yeni düzenlemeye gidiliyor. Örneğin gerçek satış bedeli 10 milyon lira olan bir konutun rayiç bedel üzerinden 3 milyon liradan devredilmesi halinde, ödenmesi gereken harç tutarı ciddi şekilde düşüyor. Bu tür beyanların kamu gelirlerinde kayba yol açtığı ifade ediliyor.

RAYİÇ BEDELLER PİYASA DEĞERİNİN ALTINDA KALIYOR

Belediyelerden temin edilen rayiç değer belgelerinde yer alan tutarların 2026 yılında da birçok bölgede gerçek satış bedellerinin altında kalacağı belirtiliyor. Ancak yeni dönemde bankacılık sistemi üzerinden gerçekleştirilecek para transferlerinin denetime tabi olması, satışların gerçek bedel üzerinden yapılmasını zorunlu hale getirecek.

PARA TRANSFERLERİNDE BELGE VE AÇIKLAMA İSTENEBİLECEK

NTV'nin haberine göre; düzenlemenin uygulamaya girmesiyle birlikte, tapuda satış işlemi gerçekleşecek bir gayrimenkul için alıcının, satıcıya göndereceği tutarın satış bedeliyle uyumlu olması beklenecek. Bankaların, yapılan transferlere ilişkin belge ve açıklama talep edebileceği; işlem tutarının tapuda beyan edilen bedelden düşük kalması halinde şüpheli işlem kapsamında değerlendirme yapılabileceği vurgulanıyor.

Örneğin 2 Ocak 2026'da tapuda satış işlemi gerçekleşecek konut için X satıcısı gerçek değer olan 10 milyon lirayı alacak, Y alıcısı da 10 milyon lirayı X satıcısına göndermek zorunda olacak. Bankalar paranın karşılığı olan bedele ilişkin belge ve açıklama talep edeceği için bunun aksi mümkün olmayacak.

Bu kapsamda, "nakit ödeme yaparım, kimse fark etmez" düşüncesinin de yeni denetim sürecinde risk oluşturabileceği ifade ediliyor. Bankadan yüksek tutarda nakit çekimlerinde paranın hangi amaçla kullanılacağının beyan edilmesi gerekebileceği; satıcının aldığı nakdi finansal sisteme dahil etmek istemesi durumunda ise paranın kaynağına ilişkin açıklama ve belge istenebileceği belirtiliyor. Gerekli görülen durumlarda talep edilen bilgi ve belgelerin MASAK'a iletilebileceği kaydediliyor.

Kaynak: Haberler.com / Emlak
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Gerçek değer üzerinden satış yapılmazsa cezası var . İyi de her işlemde Döner Sermaye bedeli alınması , ödemezseniz yapmayız demelerine ne diyeceğiz. 5.320 lira olan bedel yeni yılda ne olur kimbilir. Milyonlarla anılan tapu işlemlerinden alınan döner sermaye bedeli hangi rakamlara ulaşır ,belli değil

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıComment:

Bu resmen gasp. Tapu haracı artıyor. Sen devlet, o evi ya da arsayı mülk sahibi kazanırken ne faydan oldu , hiç. O zaman sen sadece tapu hizmeti için görevini yaparsın verdiğin tapu kağıdı için 2=3 bin lira alırsın. Gerisi soygundur, haydutluktur.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDragoz:

Demekki paralar çanta torba ile elden teslim edilecek tapu önlerinde kapkaççılara gün doğdu

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

