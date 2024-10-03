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3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Emekli zammı ne kadar olacak?

3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Emekli zammı ne kadar olacak?
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Son 3 aylık dönemdeki enflasyon farkı ve bu durumun emekli maaşlarına yansıması merak konusu oldu. Yeni dönemde emekli maaşlarında ne kadar zam yapılacağına dair detaylar açıklandı. Peki, 3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Emekli zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Emeklilerin maaşlarına yapılacak olan zammın miktarı, son 3 aylık enflasyon oranına göre belirlenecek. Son 3 aylık dönemdeki enflasyon farkı, emekli maaşlarına yapılacak zam oranını belirlemede kritik bir rol oynuyor. Özellikle emekliler, maaşlarına yansıyacak bu farkı merakla beklerken, yeni dönemde maaş artışlarının ne kadar olacağına dair detaylar da açıklanmaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan enflasyon verileri, bu zam oranının belirlenmesinde en önemli unsur olarak öne çıkıyor. Peki, 3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Emekli zammı ne kadar olacak?

3 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Temmuz ayı için %3,32, ağustos için %2,47 ve eylül için %2,97. SGK ve Bağ-Kur emeklileri, şimdiden %8,92'lik bir zam farkı elde etmiş oldu. Memurların enflasyon farkı alabilmesi için ise %0,99'luk bir ek enflasyon oluşması gerekiyor. Bu artış, 2025 Ocak ayında maaşlara yansıyacak ve her ay açıklanan enflasyon oranları birikimli olarak hesaplanacak.

3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Emekli zammı ne kadar olacak?

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memurlar ve memur emeklileri, toplu sözleşme zammına ilave olarak enflasyon farkı da alıyorlar. Eylül sonu itibarıyla, bu fark %8,92'yi aşmıştı. Ocak 2025'te memurlar, %15'lik bir toplu sözleşme zammı da alacak. Ancak net rakam yıl sonunda belli olacak.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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