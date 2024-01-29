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BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 29 OCAK: TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor?

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29 Ocak tarihli TV yayın akışı merak ediliyor. Televizyon izleyicileri, bu akşam ekranlarda hangi dizilerin ve programların olacağını merak ediyor. 29 Ocak'ta TV yayın akışında neler var? 29 Ocak 2024 Pazartesi günü Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1'de diziler izleyicisiyle buluşuyor. İşte, 29 Ocak 2024 Pazartesi günü kanalların yayın akışı!

29 Ocak 2024 Pazartesi gününde televizyonda yayın akışı nasıl olacak? Kanallarda hangi diziler ve programlar yer alacak? Televizyon ekranlarında bugün hangi dizilerin yayınlanacağını merak eden izleyiciler için güncel dizi programı bilgilerini derledik. Peki, Bu akşam hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var? İşte, 29 Ocak 2024 Pazartesi tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 06:25 Benim Adım Melek
  • 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
  • 13:15 Kod Adı Kırlangıç
  • 14:45 Diriliş Ertuğrul
  • 17:45 Lingo
  • 19:00 Ana Haber
  • 19:55 İddiaların Aksine
  • 20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 Bu Sabah
  • 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi
  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18:45 Show Ana Haber
  • 20.00 Hababam Sınıfı Tatilde
  • 22:15 Tarzan Rıfkı

ATV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 ATV Gün Ortası
  • 14:00 Mutfak Bahane
  • 16:00 Esra Erol'da
  • 19:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 Safir

FOX TV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 Çalar Saat
  • 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
  • 12:00 Yasak Elma
  • 13:30 En Hamarat Benim
  • 16:15 Kopuk
  • 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
  • 20:00 Kızıl Goncalar
  • 23:45 Kopuk

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 06:45 Güneşi Beklerken
  • 09.00 Neler Oluyor Hayatta
  • 11:00 Camdaki Kız
  • 13:00 Gelinim Mutfakta
  • 16:00 Aşk ve Umut
  • 17:30 Arka Sokaklar
  • 18:40 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 İnanılmaz Örümcek Adam 2
  • 22:45 İnanılmaz Örümcek Adam 2

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Kiralık Aşk
  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
  • 13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
  • 16:15 Söz
  • 18:15 Star Haber
  • 19:00 Ömer
  • 20:00 Ömer

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 06:00 Aşka Düşman
  • 07:15 8'de Sağlık
  • 08:30 Aramızda Kalmasın
  • 11:15 Survivor All Star 2024
  • 12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
  • 14:00 Survivor Ekstra
  • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20:00 Survivor All Star 2024
Kaynak: Haberler.com / Gündem

Show Tv Kanal D Tv8 Televizyon 3.Sayfa Gündem Medya Yaşam Haberler

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