BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 29 OCAK: TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor?

29 Ocak 2024 Pazartesi gününde televizyonda yayın akışı nasıl olacak? Kanallarda hangi diziler ve programlar yer alacak? Televizyon ekranlarında bugün hangi dizilerin yayınlanacağını merak eden izleyiciler için güncel dizi programı bilgilerini derledik. Peki, Bu akşam hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var? İşte, 29 Ocak 2024 Pazartesi tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:25 Benim Adım Melek

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Kod Adı Kırlangıç

14:45 Diriliş Ertuğrul

17:45 Lingo

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20.00 Hababam Sınıfı Tatilde

22:15 Tarzan Rıfkı

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Safir

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Kopuk

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Kızıl Goncalar

23:45 Kopuk

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:45 Güneşi Beklerken

09.00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Camdaki Kız

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 İnanılmaz Örümcek Adam 2

22:45 İnanılmaz Örümcek Adam 2

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Ömer

20:00 Ömer

TV8 YAYIN AKIŞI