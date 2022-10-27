29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü toplu taşıma ücretsiz mi? sorusu vatandaşlar tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. 29 Ekim toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, 29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim'de Metrobüs, Marmaray, Metro ücretsiz mi? İşte detaylar...

29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken vatandaşlar toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü toplu taşıma ücretsiz mi? sorusu vatandaşlar tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. 29 Ekim toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, 29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim'de Metrobüs, Marmaray, Metro ücretsiz mi? Detaylar haberimizde...

29 EKİM TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

29 Ekim Cumartesi günü toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı araştırılıyor. İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda vatandaşlar, toplu taşımayı ücretsiz olarak kullanabileceklerdir. Ankara'da ise EGO Otobüsleri, Metro ve ANKARAY ücretsiz olarak hizmet verilecektir.

29 EKİM'DE METROBÜS, MARMARAY, METRO ÜCRETSİZ Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Metrobüs, Marmaray ve Metro vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verileceği bilinmektedir.