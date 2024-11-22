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25 yaş üstü araçlar ÖTV muafiyeti nedir? Hurda teşviki ne zaman başlayacak?

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25 yaş ve üzeri araçlar için Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti ve hurda teşviki hakkında merak edilenler. Bu araçlar için uygulanacak olan ÖTV muafiyeti ve hurda teşviki ne zaman başlayacak? İşte detaylar!

Türkiye'de "hurda araç teşviki" ve ÖTV muafiyeti ile ilgili düzenlemeler, eski araçların trafikten çekilmesi ve çevre dostu araçların kullanımını teşvik etmek amacıyla zaman zaman gündeme geliyor. 25 yaş üstü araçlar için ÖTV muafiyetinin ne olduğu merak ediliyor. Vatandaşlar, araç alırken ÖTV muafiyetinden yararlanıp yararlanamayacaklarını araştırıyor. Peki, 25 yaş üstü araçlar ÖTV muafiyeti nedir? Hurda teşviki ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...

25 YAŞ ÜSTÜ ARAÇLAR İÇİN ÖTV MUAFİYETİ NEDİR?

Türkiye'de "hurda araç teşviki" ve ÖTV muafiyeti ile ilgili düzenlemeler, eski araçların trafikten çekilmesi ve çevre dostu araçların kullanımını teşvik etmek amacıyla zaman zaman gündeme geliyor.

25 yaş üstü araçlar ÖTV muafiyeti nedir? Hurda teşviki ne zaman başlayacak?

HURDA TEŞVİKİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

25 yaş ve daha büyük araçların geri dönüşüme verilmesini teşvik amacıyla araçlarını geri dönüşüme verenlerin bir defalığa mahsus olmak üzere Türkiye'de üretilmiş olmak kaydıyla alacakları yeni araçların Özel Tüketim Vergisinden muaf tutulması bu kapsamda önemli bir gelişme olacaktır." denildi.

25 yaş üstü araçlar ÖTV muafiyeti nedir? Hurda teşviki ne zaman başlayacak?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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