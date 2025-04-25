Yatırımcılar, "25 Nisan 2025 Borsa İstanbul son durum nedir?" sorusuna yanıt ararken, BIST 100 endeksinin gün içerisindeki hareketleri ve teknik analiz seviyeleri merak konusu oluyor. Güncel veriler, piyasanın genel yönü hakkında önemli ipuçları veriyor. Peki, 25 Nisan 2025 Borsa İstanbul son durum nedir? BIST 100 endeksi bugün kaç puanda? İşte detaylar...

BORSA İSTANBUL SON DURUM NEDİR?

25 Nisan 2025 sabah saatlerinde BIST 100 endeksi güne alıcılı bir başlangıç yaptı. Bir önceki işlem gününü %1,92'lik artışla 9.490,90 puandan kapatan endeks, gün içinde yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Sabah seansında en yüksek 9.493 puan seviyeleri test edildi.

BIST 100 ENDEKSİ KAÇ PUANDA?

BIST 100 endeksi 9.500 puan seviyesinin direnç noktası olarak öne çıktığı görülüyor. Analistlere göre, bu seviyenin aşılması halinde endekste 9.550 – 9.590 aralığı hedeflenebilir. Ancak bu seviyeler aşılamazsa, 9.440 – 9.400 puan aralığı kısa vadeli destek konumu olarak izleniyor.

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın güne 4129 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4097 lira, en yüksek de 4165 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4103 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da altın 4145 liradan alınırken 4201 liradan satılıyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın güne 3349 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3316 dolar, en yüksek de 3370 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3321 dolardan işlem geçiyor.