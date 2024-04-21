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22 NİSAN okullar tatil mi? 22 Nisan'da okullar tatil olacak mı?

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2024 yılına dair tatil planları şimdiden merak konusu olmaya başladı. Özellikle 22 Nisan tarihinin tatil olup olmadığı, yarım gün mü yoksa tam gün mü olduğu konusu gündemde. Peki, Pazartesi okullar tatil mi? 22 Nisan Pazartesi günü okullar tatil edildi mi? Pazartesi okullar yarım gün mü?

Pazartesi okullar tatil mi? Sorusu, öğrenciler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 22 Nisan'ın yarım gün olup olmadığı merak konusu. 23 Nisan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmiş bir tarih. Peki, Pazartesi okullar tatil mi? 22 Nisan Pazartesi günü okullar tatil edildi mi? Pazartesi okullar yarım gün mü?

PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

23 Nisan resmi tatiller arasında yer almaktadır fakat 22 Nisan tarihi resmi tatil olarak kabul edilmemektedir. Bu nedenle okullar, üniversiteler, kurumlar tatil değildir. Ayrıca 22 Nisan tarihinde tam gün şekilde işleyiş devam etmektedir. Yani 22 Nisan Pazartesi günü okullar tatil değildir.

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ 2024?

23 Nisan, resmi olarak tatil ilan edilmiştir. Bu nedenle, okullar ve resmi daireler kapalı olacak. Özel sektör çalışanları da resmi tatil uygulamasından faydalanacak. Ancak, resmi tatil olmasına rağmen çalışması gereken vatandaşlar, ekstra mesai ücretini hak edeceklerdir. Üniversiteler ve liseler de bu özel günde tatil edilecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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