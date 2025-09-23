22 Eylül 2025 Borsa İstanbul neden düşüyor? SON DAKİKA borsa bugün neden düştü?

Borsa İstanbul'da, 22 Eylül 2025 Pazartesi günü yaşanan yükselişin ardından, 23 Eylül Salı sabahı endekste belirgin bir düşüş gözlemlendi. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 104,82 puan ve yüzde 0,91 azalışla 11.363,25 puana geriledi. Peki, 22 Eylül 2025 Borsa İstanbul neden düşüyor? Borsa bugün neden düştü? İşte, Borsa İstanbul'daki dalgalanmaların sebepleri...

BORSA BUGÜN NEDEN DÜŞTÜ? – 23 Eylül 2025 Borsa İstanbul Analizi

22 Eylül 2025 Pazartesi günü BIST 100 endeksi alış ağırlıklı pozitif bir seyirle yaklaşık %1,67 artışla 11.482,79 seviyesinden kapanış yaptı. Ancak 23 Eylül sabahı, küresel gelişmeler ve yerel dinamikler etkisiyle Borsa İstanbul'da düşüş eğilimi ortaya çıktı.

ABD VE FED'İN SÖZLÜ YÖNLENDİRMESİ

Yatırımcıların odağında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları bulunuyor. Faiz oranlarına dair temkinli açıklamalar, küresel piyasalarda dalgalanmalara sebep oluyor.

Ayrıca, uluslararası Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) gibi ekonomik göstergelerin açıklanması bekleniyor; bu veriler ekonomik aktivitenin gücüne işaret ediyor.

KÜRESEL RİSKLER VE JEOPOLİTİK BELİRSİZLİKLER

ABD'deki ticaret politikaları ve vize düzenlemeleri gibi dış politika gelişmeleri piyasalarda dalgalanmalara yol açıyor.

Döviz kurları ve emtia fiyatları da küresel belirsizliklerden etkileniyor.

SEKTÖREL DALGALANMA: BANKACILIK & HOLDİNG

23 Eylül sabahı açılışta Bankacılık endeksi yaklaşık %1,59, Holding endeksi ise %0,93 oranında değer kaybetti.

Finansal kiralama ve faktoring sektörü ise sınırlı pozitif hareketler gösterdi.

TEKNİK SEVİYELER VE DESTEK/DİRENÇ BÖLGELERİ

Analistler, 11.300 ve 11.200 puan seviyelerini destek, 11.450 ve 11.500 puan seviyelerini direnç olarak belirtiyor.

Mevcut düşüş eğilimi bu destek seviyelerine yaklaşma riskini artırıyor.

BORSA BUGÜN NEDEN DÜŞTÜ SON DAKİKA?

Önceki günkü güçlü kapanış sonrası kar realizasyonu görüldü.

Küresel piyasaların temkinli duruşu ve Fed'e dair belirsizlikler satışları hızlandırdı.

Bankacılık ve holding sektörlerindeki değer kayıpları, endeks üzerinde baskı oluşturdu.

TEKNİK ANALİZ: DİRENÇ VE DESTEK NOKTALARI

Destek: 11.300 – 11.200 puan aralığı

Direnç: 11.450 – 11.500 puan aralığı