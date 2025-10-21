Haberler

22 Ekim Çarşamba 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 22 Ekim Resmi Gazete yayımlandı!Resmi Gazete atamalar listesi!

22 Ekim Çarşamba 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 22 Ekim Resmi Gazete yayımlandı!Resmi Gazete atamalar listesi!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

22 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan kararlar, atama listeleri ve duyurular kamuoyunun gündeminde. Günün sayısında, Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve İdareye ilişkin düzenlemeler, Yargı kararları ve çeşitli ilanlar yer alıyor. 22 Ekim 2025 Salı gününe ait Resmî Gazete'nin tam metnine erişmek isteyenler, yayımlanan PDF dosyasını da inceleyebiliyor.

Bugünkü Resmî Gazete'de; yeni atamalar, yönetmelik değişiklikleri, tebliğler ve mahkeme kararları dikkat çekiyor. 22 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete'de yer alan kararlar, kamu kurumları ve vatandaşlar açısından önemli düzenlemeler içeriyor. Yasama, yürütme ve yargı bölümlerine ilişkin tüm gelişmelerin detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

RESMİ GAZETE BUGÜNKÜ KARARLARI NELER?

22 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete, yeni kararlar, yönetmelikler ve atama listeleriyle yayımlandı. Bugünkü sayıda yasama, yürütme ve yargı bölümlerine ilişkin önemli düzenlemeler yer alıyor. Kamu kurumlarına dair atamalar, yeni kanun hükümleri ve çeşitli ilanlar Resmî Gazete'de erişime açıldı.

YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLARI

Yasama bölümünde, Meclis'te kabul edilerek yürürlüğe giren kanunlara dair detaylar paylaşıldı. Yeni düzenlemeler, kamu yönetimi, ekonomi ve çeşitli sektörleri ilgilendiren yasal değişiklikleri içeriyor.

YÜRÜTME VE İDAREYE İLİŞKİN KARARLAR

Yürütme ve idare bölümünde; Cumhurbaşkanı kararları, yönetmelik değişiklikleri ve bakanlıkların aldığı yeni idari tedbirler yayımlandı. Ayrıca, bazı kurum ve kuruluşlarda yapılan görev değişiklikleri de bu bölümde yer aldı.

RESMİ GAZETE ATAMALAR LİSTESİ

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan yöneticilere ilişkin atama kararları açıklandı. Bakanlıklar, müdürlükler ve diğer idari birimlerde yapılan atamalar Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.

YARGI BÖLÜMÜ KARARLARI

Yargı bölümünde, yüksek yargı organlarına ait kararlar ve mahkeme hüküm özetleri yayımlandı. Bu kararlar, hukuki süreçler açısından önemli içtihatlar barındırıyor.

GÜNÜN İLANLARI VE DETAYLAR

Bugünkü sayıda ayrıca çeşitli kamu ve özel sektör ilanları, ihale duyuruları ve kamu personel alımlarına dair bilgiler bulunuyor. Vatandaşlar, 22 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete'nin tam metnine ve PDF versiyonuna erişerek detaylı bilgi alabiliyor.

TÜMÜ

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Trump: Çin, 1 Kasım itibarıyla yüzde 155 gümrük vergisi ödeyecek

Trump'tan Çin'e ağır ceza! İşte kabusun başlayacağı tarih
Bahçeli'nin '82 KKTC olmalı' çıkışına yanıt geldi

Bahçeli'nin olay çağrısına KKTC'den yanıt geldi
Komşu kızına bıçakla saldıran küçük çocuğa 18 yıl 8 ay hapis

Küçük çocuk, komşu kızına dehşeti yaşattı! Savunması daha da skandal
Louvre Müzesi'ndeki şok soygunda maddi kaybın boyutu belli oldu

Dünyanın konuştuğu skandalda maddi kaybın boyutu çok fena
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jose Mourinho'nun yüzü Şampiyonlar Ligi'nde yine gülmedi

Mourinho'nun yüzü gülmüyor! Devler Ligi'nde bozguna uğradı
Minguzzi'nin katillerine verilen karara Sedat Peker'den de tepki

Minguzzi'nin katillerine verilen karara Sedat Peker'den de tepki
Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olunmalı

Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olun
Belediyeye ait fırında infial yaratan görüntü

Belediyeye ait fırında çekilen görüntü infial yarattı! Açıklama var
Jose Mourinho'nun yüzü Şampiyonlar Ligi'nde yine gülmedi

Mourinho'nun yüzü gülmüyor! Devler Ligi'nde bozguna uğradı
Yusuf Akçiçek siftah yaptı, Al Hilal liderliğe oturdu

Bizim Çocuklar dünyaya damga vurmaya devam ediyor! Şimdi de Yusuf
Farkında olmadan ünlü oyuncu Hazal Şenel'in resimlerini çekti

Farkında olmadan ünlü oyuncunun resimlerini çekti
Galatasaray 13 yıl sonra bir ilki istiyor

Galatasaray 13 yıl sonra bir ilki istiyor
Minguzzi davasında karar çıktı: 2 sanığa 24 yıl hapis, 2 sanığa beraat

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
Stuttgart cephesinden Fenerbahçe'yi kızdıracak açıklama

Stuttgart'tan Fenerbahçe'yi kızdıracak açıklama
Lübnan tezkeresi TBMM'de kabul edildi

TSK'yı yakından ilgilendiren karar, Meclis'ten geçti
Özel kanun teklifini imzalayıp Erdoğan'a çağrıda bulundu

Canlı yayında imzayı atıp Erdoğan'a çağrıda bulundu
ABD'de alışverişe çıkan Türk genci, aldığı ürünle ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu

Türk genci, ABD'de aldığı ürünle ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.