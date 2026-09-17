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2027 Asgari Ücret İçin Zam Tartışmaları

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2027 Asgari Ücret İçin Zam Tartışmaları
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2027 asgari ücreti henüz belirlenmedi. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, yaklaşık yüzde 25 artış beklediğini ve net asgari ücretin 35.000 TL civarına yükselebileceğini söyledi.

2027 yılında uygulanacak asgari ücret henüz resmi olarak belirlenmedi. 2026 yılında net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanan asgari ücretin 2027'de ne kadar olacağı, yıl sonunda yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerinin ardından kesinleşecek.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 2027 asgari ücret için yaklaşık yüzde 25 artış beklediğini açıkladı. Erdursun, X hesabından yaptığı paylaşımda '2027 asgari ücrete yaklaşık %25 artış bekliyorum. Bugün 28.075 TL olan net asgari ücretin 35.000 TL civarına yükselmesini öngörüyorum' dedi.

Kaynak: Haber Merkezi
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