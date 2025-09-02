2026'da asgari ücret ne kadar olacak? 2026'da asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Türkiye'de milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2026 asgari ücret zammı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yaptığı açıklamalarla şekillenmeye başladı. İşçilerin temel yaşam standartlarını korumak amacıyla belirlenen asgari ücret, her yıl ekonomik veriler, enflasyon oranları ve sosyal dengeler göz önüne alınarak yeniden hesaplanıyor. Peki,

2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

2026 yılında asgari ücrete yapılacak zam oranı henüz kesinleşmiş değil. Ancak farklı senaryolara göre net ücret tahminleri şu şekilde:

%20 zam: Net ücret 26.524 TL

%25 zam: Net ücret 27.630 TL

%30 zam: Net ücret 28.735 TL

Bakan Işıkhan, "Makro ekonomik veriler enflasyonda düşüşün başladığını gösteriyor. Ancak bir aksilik olursa temmuz ayında tekrar asgari ücret artışı gündeme gelebilir" diyerek ihtimalleri değerlendirdi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, bir işçiye bir iş günü karşılığında ödenebilecek en düşük ücrettir. Türkiye'de 2025 yılında net asgari ücret 22.104 TL olarak uygulanıyordu. 2026 yılında ise işçilerin temel yaşam standartlarını korumak ve satın alma gücünü artırmak amacıyla belirlenen zam oranına göre net ücret artışı bekleniyor.

Bu miktar, çalışanların kendi yaşamını sürdürmesinin yanı sıra ailesinin temel ihtiyaçlarını da karşılayabilmesini hedefliyor. Ayrıca, asgari ücret evrensel işçi haklarının ve sosyal insan haklarının önemli bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM GELECEK?

Asgari ücrete gelecek zam oranı ekonomik göstergeler, enflasyon oranı ve işveren-çalışan dengesi göz önüne alınarak belirleniyor. Uzmanlar, 2026 yılı için %20 ila %30 arasında zam yapılabileceğini öngörüyor.

Buna göre:

%20 zam: 4.420 TL artışla net ücret 26.524 TL %25 zam: 5.526 TL artışla net ücret 27.630 TL %30 zam: 6.631 TL artışla net ücret 28.735 TL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, asgari ücreti bir yıl süreyle belirleyerek işverenlerin ve ihracatçıların planlamasını kolaylaştırmayı hedefliyor. Bakan Işıkhan, "İşveren de geleceğini görmek zorunda" diyerek ekonomik dengeye dikkat çekti.

ASGARİ ÜCRET 2026 NE KADAR OLUR?

2026 yılı için asgari ücretin net miktarı, yapılacak zamma göre değişecek. Eğer zam oranı %20 olursa 26.524 TL, %25 olursa 27.630 TL ve %30 olursa 28.735 TL seviyelerine çıkacak.

Uzmanlar, 2026 asgari ücret ne kadar olur? sorusunun cevabını ekonomik göstergeler ve enflasyon rakamlarına bağlı olarak değerlendirmeyi sürdürüyor. Ancak hükümet, çalışanların satın alma gücünü koruma noktasında kararlı bir duruş sergiliyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİR?

Asgari ücretin belirlenmesi, Türkiye'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere, işçi ve işveren temsilcilerinin katıldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılıyor.

Belirleme sürecinde dikkate alınan başlıca kriterler şunlar:

Enflasyon oranları ve ekonomik göstergeler

İşçilerin temel yaşam ihtiyaçları ve satın alma gücü

Ülke genelinde işçi ve işveren dengesinin korunması

Kamu ve özel sektör sözleşmeleri

Bakan Işıkhan, kamu sözleşmelerine yoğunlaştıklarını belirterek, asgari ücrete ara zammı konuşmak için henüz erken olduğunu vurguladı. Bu yaklaşım, hem işçilerin haklarını koruma hem de ekonomik istikrarı sağlama amacı taşıyor.