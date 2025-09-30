2026 Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücret zam toplantıları ne zaman? İlk tahminler

2026 yılı asgari ücretine dair merak giderek artıyor. Hem çalışanlar hem de işverenler için ekonomik planlamada kritik öneme sahip olan bu rakam, Aralık ayındaki Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonrasında netlik kazanacak. Peki, 2026 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücret zammı nasıl belirlenir? İşte 2026 asgari ücret zammı hakkında tüm bilinmesi gerekenler ve olası tahminler.

2026 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2026 yılı için uygulanacak asgari ücret zammı, önümüzdeki aylar içerisinde açıklanacak. Resmî süreç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde işçi ve işveren temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yürütülüyor.

Komisyon, Aralık ayında bir araya gelerek önceki yılın ekonomik verilerini, enflasyon oranlarını ve geçim koşullarını dikkate alarak yeni asgari ücreti belirleyecek. Henüz toplantı tarihleri kesinleşmedi; ancak Bakanlık, 2025 yılı sonlarına doğru ilk toplantının tarihini duyurmayı planlıyor.

2026 ASGARİ ÜCRET ZAM TOPLANTILARI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, genellikle Aralık ayı içinde birden fazla oturumda toplanıyor. Toplantılar sırasında işçi sendikaları ve işveren temsilcileri, maaş artış oranlarına dair beklentilerini paylaşıyor.

Yeni asgari ücretin belirlenmesi sürecinde temel faktörler:

Enflasyon oranları

Yaşam maliyeti artışları

Ekonomik büyüme ve şirket maliyetleri

Devletin sosyal destek politikaları

Komisyonun görüşmeleri tamamlamasının ardından, 2026 yılı için uygulanacak net ve brüt asgari ücret resmî olarak ilan edilecek.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİR?

Asgari ücretin belirlenme süreci, üç paydaşın (işçi, işveren ve hükümet) birlikte yürüttüğü titiz bir değerlendirmeyi içerir. Süreç şu şekilde işler:

Ön hazırlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ekonomik veriler, enflasyon tahminleri ve gelir-gider dengesi üzerine analiz yapar.

Görüşmeler: İşçi ve işveren sendikaları, taleplerini sunar ve karşılıklı öneriler masaya yatırılır.

Karar aşaması : Komisyon, makroekonomik göstergeleri ve sosyal dengeyi gözeterek asgari ücreti belirler.

Resmî ilan: Bakanlık tarafından yapılan açıklama ile asgari ücret netleşir ve uygulanmaya başlanır.

Bu süreç, iş güvencesi ve yaşam standardı açısından kritik öneme sahip olduğu için şeffaf ve titiz bir şekilde yürütülür.

2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2025 yılı için belirlenen asgari ücret, net 22.104 TL, brüt ise 26.005 TL 50 kuruş olarak açıklanmıştı.

Bu rakamın dağılımı şu şekildeydi:

Net asgari ücret: 22.104 TL 67 kuruş

SGK primi (çalışan payı): 3.640 TL 77 kuruş

İşsizlik sigortası primi: 260 TL 6 kuruş

İşveren açısından toplam maliyet ise:

İşveren SGK primi: 4.030 TL 85 kuruş

İşveren işsizlik sigorta primi: 520 TL 11 kuruş

İşçi maliyeti: 30.556 TL 46 kuruş

Ayrıca, devletin sağladığı asgari ücret desteği 700 TL'den 1.000 TL'ye yükseltilmişti. Bu destek, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için önemli bir ekonomik rahatlama sağlıyor.

2026 ASGARİ ÜCRET OLASI TAHMİNLERİ

Uzmanlar ve ekonomi analistleri, 2026 yılı asgari ücret artışına dair farklı senaryolar üzerinden hesaplamalar yapıyor. Öne çıkan olasılıklar şunlar:

%20 zam senaryosu : Mevcut net asgari ücret olan 22.104 TL'ye 4.420 TL eklenmesiyle 26.524 TL civarında bir rakam oluşabilir.

%25 zam senaryosu: 5.526 TL'lik artışla net asgari ücret 27.630 TL seviyesine çıkabilir.

%30 zam senaryosu: 6.631 TL'lik artışla birlikte net asgari ücret 28.735 TL civarında olabilir.

Bu senaryolar, ekonomik büyüme, enflasyon oranları ve işveren maliyetleri gibi değişkenler dikkate alınarak hazırlanıyor. Kesin rakam, Aralık ayında yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonrasında resmî olarak açıklanacak.