2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? Asgari ücret zammı belli oldu mu, toplantı ne zaman yapılacak?

2026 yılı asgari ücret zammı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milyonlarca çalışan ve ailesi, yeni yıl için belirlenen asgari ücretin ne kadar olacağını merakla araştırıyor. Asgari ücretin netleşeceği toplantı tarihleri ise gündemin en önemli konuları arasında yer alıyor. İşverenler, işçiler ve yetkililer arasında yapılacak görüşmelerin ardından, 2026 yılı için geçerli olacak yeni asgari ücret tutarının açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ŞU AN ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Brüt aylık ücret 26.005,50 TL olarak belirlenmiştir. Bu tutar üzerinden çeşitli kesintiler yapıldıktan sonra, çalışanın eline geçen net maaş ise 22.104,67 TL olmaktadır. İşveren açısından bakıldığında ise, çalışana ödenen brüt ücretin yanı sıra sosyal güvenlik primleri ve diğer yasal yükümlülükler de dikkate alınarak, toplam aylık maliyet 30.621,48 TL'ye yükselmektedir.

2025'DE ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILDI?

2025 yılında asgari ücrette gerçekleştirilen zam oranı %30 olarak açıklandı. Bu düzenleme, milyonlarca çalışanın gelirine önemli bir artış getirdi ve yaşam maliyetlerindeki yükseliş karşısında maddi anlamda bir nebze rahatlama sağlamayı hedefledi. Yıllık bazda yüzde 30'luk bu zam, çalışanların alım gücünü artırmak ve ekonomik dalgalanmalara karşı koruma sağlamak amacıyla hayata geçirildi.

2026 ASGARİ ÜCRET TOPLANTILARI NE ZAMAN?

2026 yılı asgari ücretinin belirlenmesi amacıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık 2025 ayında bir araya gelecektir. Komisyon, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan toplam 15 üyeden meydana gelir ve genellikle dört oturum halinde toplanarak yeni asgari ücret tutarını karara bağlar.

Bu toplantılar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın koordinasyonunda yapılmakta olup, komisyonun aldığı kararlar Aralık ayının sonlarına doğru kamuoyuyla paylaşılır. Komisyonun belirlediği yeni ücret, önümüzdeki yıl boyunca geçerli olacak ve milyonlarca çalışanı doğrudan etkileyecektir.

2026'DA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

2026 yılında asgari ücretin ne kadar olacağı henüz resmi olarak açıklanmadı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık 2025'te bir araya gelerek yeni ücret tutarını belirleyecek. Geçmiş yıllardaki artış oranları ve ekonomik göstergeler göz önünde bulundurulduğunda, asgari ücrette önemli bir artış bekleniyor. Resmi rakamlar açıklandığında, milyonlarca çalışan yeni maaşlarını öğrenmiş olacak.