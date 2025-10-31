Haberler

2025 İstanbul Maratonu ne zaman, saat kaçta başlayacak? İstanbul Maratonu kaç kilometre?

2025 İstanbul Maratonu, sporseverleri ve profesyonel atletleri İstanbul'un eşsiz güzellikleri eşliğinde Asya'dan Avrupa'ya uzanan parkurda buluşturuyor. Peki, 2025 İstanbul Maratonu ne zaman, saat kaçta başlayacak? İstanbul Maratonu kaç kilometre? 2025 İstanbul Maratonuna dair detaylar...

İstanbul, bir kez daha dünyanın dört bir yanından gelen binlerce koşucuyu ağırlamaya hazırlanıyor. 47. İstanbul Maratonu, Asya'dan Avrupa'ya uzanan eşsiz rotasıyla sporseverleri büyüleyecek. Peki, 2025 İstanbul Maratonu ne zaman, saat kaçta başlayacak? İstanbul Maratonu kaç kilometre? Detaylar haberimizde...

2025 İSTANBUL MARATONU NE ZAMAN?

2025 yılının en büyük spor organizasyonlarından biri olan 47. İstanbul Maratonu, 2 Kasım 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Her yıl binlerce yerli ve yabancı sporcuyu İstanbul'da buluşturan maraton, bu yıl da Anadolu Yakası'nda başlayıp Avrupa Yakası'nda son bulacak. 1979 yılından bu yana düzenlenen İstanbul Maratonu, hem Türkiye'nin hem de dünyanın en önemli koşu etkinlikleri arasında yer alıyor.

İstanbul'un iki kıta arasında köprü görevi gören benzersiz konumu sayesinde, koşucular sadece bir yarışa değil, aynı zamanda eşsiz bir deneyime tanıklık ediyor. 47. İstanbul Maratonu, 2025 yılı spor takviminin en dikkat çekici etkinliklerinden biri olarak öne çıkıyor.

İSTANBUL MARATONU SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

İstanbul Maratonu'nun startı her yıl sabah erken saatlerde veriliyor. 2025 yılı için yarışın sabah saat 09.00 civarında başlaması planlanıyor. Tam maraton koşucuları için start noktası Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün (eski adıyla Boğaziçi Köprüsü) başlangıç bölgesi olarak belirlendi.

Maraton sabah erken saatlerde başlayacağı için katılımcıların yarış alanına en az bir saat önceden ulaşmaları, ısınma ve hazırlıklarını tamamlamaları tavsiye ediliyor. Halk koşusu ve 15 kilometrelik parkurlar da aynı sabah içerisinde farklı saat aralıklarında başlayacak.

İSTANBUL MARATONU KAÇ KİLOMETRE?

İstanbul Maratonu üç farklı parkurdan oluşuyor:

Tam Maraton: 42 kilometre

15K Koşusu: 15 kilometre

Halk Koşusu: 6,5 kilometre

Bu sayede profesyonel atletlerden amatör koşuculara kadar her seviyeden sporcu, kendi kondisyonuna ve hedefine uygun bir mesafede yarışma imkânı buluyor.

Tam maraton parkuru, atletizm federasyonları tarafından onaylanmış resmi ölçümlere sahip olup, uluslararası standartlara uygun bir şekilde hazırlanıyor. 15K ve Halk Koşusu kategorileri ise daha çok eğlence, sağlık ve sosyal farkındalık amacıyla düzenleniyor.

KAPATILACAK YOLLAR VE ULAŞIM DÜZENLEMELERİ

İstanbul Maratonu dolayısıyla 2 Kasım 2025 Pazar günü İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği'nin açıkladığı programa göre, kapanışlar saat 03.00 ve 06.00 itibarıyla başlayacak ve organizasyon tamamlanana kadar sürecek.

Maraton güzergâhı boyunca özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Beylerbeyi, Beşiktaş, Dolmabahçe, Gümüşsuyu, Taksim, Galata, Eminönü, Fındıkzade, Yedikule ve Yenikapı civarındaki yollar trafiğe kapalı olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Valiliği, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına alternatif güzergâhları ve toplu taşıma yönlendirmelerini paylaşacak. Özellikle sabah saatlerinde köprü geçişleri, sahil yolları ve ana arterlerde yoğunluk bekleniyor.

Yetkililer, vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanmalarını, özel araçla trafiğe çıkmamalarını ve görevli personelin yönlendirmelerine uymalarını tavsiye ediyor.

