2025 Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, kimler aday olacak?

Fenerbahçe camiası, yaklaşan başkanlık seçimiyle birlikte büyük bir beklenti içinde. Taraftarlar, kulübün geleceğini belirleyecek yeni yönetimin kim olacağını merakla takip ediyor. Son yıllarda yaşanan zorlukların ardından, sarı-lacivertliler umut dolu bir döneme adım atmak için seçimin sonucunu sabırsızlıkla bekliyor. Fenerbahçe başkanlık seçimi ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Fenerbahçe taraftarlarının uzun süredir heyecanla beklediği başkanlık seçimi, 2025 yılının Eylül ayında yapılacak. Kulübün geleceğini şekillendirecek bu kritik seçim, sarı-lacivertli camiada büyük bir merak ve umutla takip ediliyor. Yeni başkanın belirlenmesiyle birlikte, hem sportif başarılar hem de kulübün yönetim yapısında önemli değişiklikler bekleniyor. Taraftarlar, kulübün yeniden eski parlak günlerine dönmesi ve hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada daha güçlü bir konuma gelmesi için seçimin hayati öneme sahip olduğunu düşünüyor. Seçim sürecindeki gelişmeler yakından izlenirken, tüm gözler Eylül ayına çevrilmiş durumda.

SEÇİMİN ERTELENME İHTİMALİ VAR MI?

Fenerbahçe'nin başkanlık seçimi, 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde yapılması planlanıyor. Ancak çoğunluk sağlanamazsa, seçim 20-21 Eylül 2025 tarihine ertelenecek. Başkan Ali Koç, seçim takvimiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Kulübümüzün yararları doğrultusunda olağanüstü seçimli genel kurulumuzu Eylül ayında gerçekleştireceğiz. Kesin tarih ise spor yasası ve tüzüğümüz çerçevesinde netleşecek" dedi.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİNDE KİMLER ADAY OLACAK?

Şu anda başkanlık yarışında üç aday yer alıyor: görevdeki başkan Ali Koç, Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu. Ancak seçim tarihine kadar yeni adayların da sürece dahil olması mümkün.

GEÇEN SEÇİM NELER OLDU?

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen son başkanlık seçimi 9 Haziran 2024 tarihinde yapıldı. O dönemde mevcut başkan Ali Koç, kulübün eski başkanlarından Aziz Yıldırım ile kıyasıya bir yarışa girmişti. Seçim sonucunda Ali Koç, toplam 16 bin 464 oy alarak üçüncü kez Fenerbahçe'nin başkanı olmaya hak kazandı. Bu seçim, camia içinde büyük ilgiyle takip edilmiş ve sarı-lacivertli taraftarlar tarafından heyecanla karşılanmıştı. Ali Koç'un yeniden göreve gelmesi, kulübün hem sportif hem de yönetsel alanda yeni dönemde nasıl bir yol izleyeceği konusunda beklentileri artırmıştı.