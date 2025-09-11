2025 Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası faizi kaç puan indirdi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 11 Eylül 2025 tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında beklenen kararını açıkladı. 2025 Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası faizi indirdi mi, kaç puan indirim yapıldı? İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI EYLÜL FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 11 Eylül 2025 tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında beklenen kararını açıkladı. Ekonominin genel görünümünü ve enflasyon verilerini dikkate alan kurul, politika faizinde yeni bir indirime gitti.

Karara göre:

Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı (politika faizi), %43'ten %40'a düşürüldü.

Yani TCMB, 300 baz puanlık bir faiz indirimi yaptı.

Bu kararla birlikte Merkez Bankası, üst üste iki toplantıda toplam 600 baz puanlık bir indirim gerçekleştirmiş oldu. Piyasalar ve yatırımcılar, bu adımı hem enflasyonda beklenen düşüş hem de büyüme hedefleri açısından önemli bir sinyal olarak değerlendirdi.

TCMB KAÇ BAZ PUAN FAİZ İNDİRİMİNE GİTTİ?

11 Eylül 2025 tarihli toplantıda TCMB, 300 baz puan faiz indirimi gerçekleştirdi. Böylece:

Politika faizi: %43 → %40

Son iki toplantı toplamı: 600 baz puanlık indirim

Bu karar ile birlikte TCMB, yılın ikinci yarısındaki para politikası duruşunu daha gevşek bir çizgiye çekti. Enflasyonda düşüş eğiliminin sürmesi, bu faiz indirimlerinde belirleyici oldu.

Faiz koridorundaki yeni oranlar ise şöyle güncellendi:

Gecelik borç verme faizi: %46 → %43

Gecelik borçlanma faizi: %41,5 → %38,5

Bu rakamlar, sadece politika faizinde değil, likidite yönetim araçlarında da ciddi bir gevşeme adımı atıldığını gösteriyor.

MERKEZ BANKASI FAİZİ İNDİRDİ Mİ?

Evet, Merkez Bankası 2025 Eylül ayı PPK toplantısında politika faizini indirdi.

Toplantı sonrası yayımlanan karar metninde, enflasyon beklentilerinde iyileşme ve iç talepteki dengelenmenin hız kazanması gibi gerekçelere vurgu yapıldı.

Karar metninde öne çıkan bazı ifadeler şunlardı:

"Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlandı."

"Finansal koşulların normalleşmesiyle birlikte iç talep daha dengeli bir seyir izlemektedir."

"Kurul, dezenflasyon sürecinin sürekliliğini sağlamak amacıyla parasal sıkılığın gerektiği ölçüde korunacağını değerlendirmektedir."

AA FİNANS FAİZ BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLARI NEYDİ?

Merkez Bankası'nın Eylül faiz kararından önce Anadolu Ajansı Finans tarafından yapılan beklenti anketinde, ekonomistler genelde 200-300 baz puan arası bir indirim öngörmüştü.

Anket sonuçları şu şekildeydi:

26 ekonomistin 18'i: 200 baz puan indirim bekledi.

5 ekonomist: 300 baz puanlık indirim öngördü.

3 ekonomist ise sabit bırakılmasını bekliyordu.

Beklenti medyanı: %41

Gerçekleşen faiz: %40

Yani Merkez Bankası, beklentilerin hafif altında daha cesur bir adım atarak 300 baz puan indirim yaptı ve faizi %40 seviyesine çekti.

MERKEZ BANKASI EYLÜL AYI PPK TOPLANTI SONUCU NE OLDU?

TCMB'nin 11 Eylül 2025 tarihli PPK toplantısında alınan kararlar şöyle özetlenebilir:

Politika faizi: %43 → %40

Gecelik borç verme faizi: %46 → %43

Gecelik borçlanma faizi: %41,5 → %38,5

Karar metninde Merkez Bankası, dezenflasyon sürecinin desteklenmesi amacıyla ölçülü faiz indirimlerine devam edilebileceğini ancak bu sürecin verilerle uyumlu şekilde yönetileceğini belirtti.

Ayrıca TCMB, likidite yönetim araçlarında esnekliğin korunacağı mesajını da verdi. Bu, piyasaların hem büyüme hem de fiyat istikrarı açısından dengeli bir duruş beklentisine olumlu karşılık verdiği anlamına geliyor.