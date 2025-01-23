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2025 Bedelli askerlik ücreti ne kadar?

2025 Bedelli askerlik ücreti ne kadar?
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2025 bedelli askerlik ücreti açıklandı! Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bedelli askerlik yapmak isteyenlerin ödemesi gereken ücret, memur maaş katsayısındaki artışa göre güncellendi. Peki, 2025 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

2025 bedelli askerlik ücreti merak ediliyor. Bedelli askerlikten faydalanmak isteyen yükümlüler, belirlenen tarihler ve prosedürlere uygun şekilde başvurularını gerçekleştirebilecek. Peki, bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır ve sevk tarihleri ne zaman? 2025 Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Detaylar haberimizde...

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

2025 memur zammıyla birlikte bedelli askerlik ücreti 243 bin 13 TL oldu.

2025 Bedelli askerlik ücreti ne kadar?

BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Bedelli askerlik hizmetine katılmaya hak kazanan adayların yerleştirme ve sevk süreçlerine dair tüm detaylar, 23 Ocak 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden erişime açılmıştır. Adaylar, teslim olacakları birlik bilgilerini ve sevk tarihlerini e-Devlet üzerinden öğrenebilirler. Belirlenen sevk tarihleri ise şu şekildedir:

02 Şubat 2025

01 Mart 2025

03 Nisan 2025

08 Mayıs 2025

12 Haziran 2025

10 Temmuz 2025

07 Ağustos 2025

04 Eylül 2025

07 Ekim 2025

06 Kasım 2025

04 Aralık 2025

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