2024 yılında hangi günler resmi tatil olacak?
2024 yılında hangi günlerin resmi tatil olduğunu merak edenler için bir rehber hazırlandı. Yıl boyunca yapılacak planlar ve tatiller için önemli olan bu bilgiler, vatandaşların programlarını daha rahat yapabilmelerini sağlayacak. 2024 yılında hangi günlerin tatil olduğunu öğrenmek için haberimizi okuyabilirsiniz.
2024 yılında hangi günlerin resmi tatil olduğunu merak edenler için bir rehber hazırlandı. Yıl boyunca yapılacak planlar ve tatiller için önemli olan bu bilgiler, vatandaşların programlarını daha rahat yapabilmelerini sağlayacak. 2024 yılında hangi günlerin tatil olduğunu öğrenmek için haberimizi okuyabilirsiniz.
2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ NE ZAMAN?
- 9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı Arifesi
- 10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı
- 23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
- 1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı
- 19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
- 15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı Arifesi
- 16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı ve 19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı
- 15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
- 30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
- 29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı