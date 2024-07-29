2024 Paris Olimpiyatları Türkiye-Hollanda maçında ne oldu? Türkiye-Hollanda maçı bitti mi? Türkiye-Hollanda maçını kim kazandı?

2024 Paris Olimpiyatları Türkiye- Hollanda maçı bitti mi? Türkiye- Hollanda maçında ne oldu, neler yaşandı? Milletler Ligi'ne çeyrek finalde veda eden Filenin Sultanları, Paris Olimpiyatları'nı kazanarak moral bulmayı hedefliyor. C Grubu'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı grup aşamasında üç karşılaşma oynayacak. Bugün gerçekleşen Türkiye- Hollanda maçındaki gelişmeler ise merak konusu. İşte detaylar haberimizde…

TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇINDA NE OLDU?

2024 Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, C Grubu'ndaki ilk maçında Hollanda ile South Paris Arena'da karşılaştı. Bir pozisyonda, Milli takım oyuncuları büyük bir sevinç yaşadı. Son sette 2-2 beraberliğe kalınan maçta, Hollanda teknik direktörü Felix Koslowski itirazda bulundu. Fakat hakemler tarafından itirazı reddedildi.

TÜRKİYE HOLLANDA MAÇINI KİM KAZANDI?

Türkiye- Hollanda maçını 3-2'lik skorla Türkiye kazandı.