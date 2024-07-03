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2024 MEMUR MAAŞLARI| Doktor, hemşire, araştırma görevlisi, öğretmen, başkomiser, polis maaşları ne kadar oldu?

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2024 yılında doktor, hemşire, araştırma görevlisi, öğretmen, baş komiser ve polis maaşları ne kadar oldu? Kamu sektöründe çalışan bu meslek gruplarının 2024 yılında alacakları maaş miktarlarına dair bilgiler araştırılıyor.

Memur maaşlarının ne kadar olduğu araştırılıyor. Milyonlarca memur ve emekliyi yakından ilgilendiren enflasyon rakamları açıklandı. Yılın ilk 6 ayında elde edilen enflasyon rakamlarına göre İşçi ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak. Peki, doktor, hemşire, araştırma görevlisi, öğretmen, baş komiser, polis maaşları ne kadar oldu?

2024 GÜNCEL MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Üniversite mezunu memurun maaşı 2024 yılı Temmuz ayında 34.235 lirayken, yüzde 19.31 oranında zam yapıldığında 40.845,77 liraya çıkacak.

Araştırma görevlisinin maaşı 48.003 liradan yüzde 19.31 oranında zam yapıldığında 57.272,37 lira olacak.

1'e 4 kademesindeki bir uzman doktorun maaşı 82.026 TL'den, 97.865,22 TL'ye çıkacak.

1'e 4 kademesindeki bir mühendisin maaşı 50.869 TL'den 60.691,80 TL'ye yükselecek.

1'e 4 kademesindeki bir avukatın maaşı 47.823 TL'den yüzde 19.31 oranında artırıldığında 57.057,62 TL olacak.

Lisans mezunu şube müdürünün maaşı 49.867 TL'den 59.496,31 TL'ye çıkacak.

Uzman öğretmenin maaşı 44.085 TL'den 52.597,81'ye yükselecek.

1'e 4 kademesindeki öğretmenin maaşı 39.781 TL'den 47.462,71 TL'ye ulaşacak.

1'e 4 derecesindeki bir profesörün maaşı 72.422 TL'den 86.406,68'ye çıkacak.

3'e 1 kademesindeki baş komiserin maaşı 48.920 TL'den 58.366,45 TL'ye çıkacak.

8'e 1 derecesindeki bir polis memurunun maaşı 44.292 TL'den 52.844,78 TL'ye yükselecek.

5'e 1 derecesindeki lisans mezunu bir hemşirenin maaşı 40.179 TL'den 47.937,56 TL'ye çıkacak.

1'e 4 derecesindeki bir vaizin maaşı 41582 TL'den 49.611,48 TL'ye yükselecek.

2024 MEMUR MAAŞLARI| Doktor, hemşire, araştırma görevlisi, öğretmen, başkomiser, polis maaşları ne kadar oldu?

ZAMLI BAĞ-KUR VE SSK MAAŞLARI NETLEŞTİ

BAĞ-KUR (Esnaf) maaşı ise 10 bin 178 TL'den, 12 bin 695 TL'ye yükseldi.

BAĞ-KUR (Tarım) 8 bin 089 TL'den, 10.089 TL'ye çıktı.

SSK (2000 öncesi) 11 bin 367 TL'den, 14 bin 178 TL'ye artış gösterdi.

SSK (2000 sonrası) - 7 bin 047'den, 8.789 TL'ye çıktı.

2024 MEMUR MAAŞLARI| Doktor, hemşire, araştırma görevlisi, öğretmen, başkomiser, polis maaşları ne kadar oldu?

EMEKLİ MAAŞLARINDA TAHMİNİ RAKAMLAR BELLİ OLDU

10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı düzenlemesi için henüz bir açıklama gelmedi. Beklenti en az 6 aylık enflasyon oranında bir artış yapılması. Eğer bu senaryo gerçekleşirse en düşük emekli maaşının 12 bin 473 lira gibi bir rakamda yeniden belirlenebileceği dile getiriliyor. En düşük emekli maaşı düzenlemesi için de Meclis düzenlemesi gerekiyor.

Kök maaşı 10 bin TL olan emeklilerin 12 bin 473 TL alması bekleniyor.

Kök maaşı 15 bin olan emeklilerin 18 bin 709 TL alması bekleniyor.

Kök maaşı 20 bin olan emeklilerin 24 bin 946 alması bekleniyor.

Kök maaşı 25 bin olan emeklilerin 31 bin 182 TL alması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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