2024 Memur maaşı Temmuz zammı ne kadar oldu? TÜİK memur ve memur emeklisi yüzde kaç zam aldı? SSK- BAĞ-KUR emeklileri zam oranı ne?

Memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklileri bugün açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarına odaklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini bugün saat 10.00'da kamuoyuna duyuracak. Peki, 2024 Memur maaşı Temmuz zammı ne kadar oldu? TÜİK memur ve memur emeklisi yüzde kaç zam aldı? SSK- BAĞ-KUR emeklileri zam oranı ne?

MEMUR MAAŞI TEMMUZ AYI ZAMMI NE KADAR OLDU?

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta yüzde 3,37 yükselirken, ocak-mayıs döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 22,72'lik artış yaşandı. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 15'lik zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ ZAM ORANI NE KADAR?

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini bugün saat 10.00'da kamuoyuna duyuracak.