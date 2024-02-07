2024 LGS NE ZAMAN? | LGS puan hesaplama nasıl yapılır?
2024 yılında gerçekleştirilecek olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Aynı zamanda, LGS puan hesaplamanın nasıl yapıldığı da öğrenciler ve veliler tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor.
Öğrenciler Lgs'nin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Birçok öğrenci ve veli sınav tarihini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınav tarihleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, 2024 LGS NE ZAMAN? | LGS puan hesaplama nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...
2024 LGS NE ZAMAN?
İkinci dönemde 8'inci ve 12'nci sınıfların sınavları gerçekleştirilecek. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 2 Haziran Pazar günü yapılacak. Üniversite adaylarına yönelik Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ise 8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak.
LGS PUANI NASIL HESAPLANIR?
LGS puan hesaplama linki için tıklayabilirsiniz.