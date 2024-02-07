Öğrenciler Lgs'nin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Birçok öğrenci ve veli sınav tarihini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınav tarihleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, 2024 LGS NE ZAMAN? | LGS puan hesaplama nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

2024 LGS NE ZAMAN?

İkinci dönemde 8'inci ve 12'nci sınıfların sınavları gerçekleştirilecek. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 2 Haziran Pazar günü yapılacak. Üniversite adaylarına yönelik Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ise 8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak.

LGS PUANI NASIL HESAPLANIR?

LGS puan hesaplama linki için tıklayabilirsiniz.