2024 AKSARAY YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Aksaray'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor?

31 Mart 2024 Aksaray Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibarıyla gözler YSK'ya çevrildi. Aksaray'da hangi partinin önde olduğu araştırılırken AK Parti'nin adayının mı yoksa CHP'nin adayının mı önde gittiği merak ediliyor. Peki, Aksaray'da hangi parti, kim önde? Aksaray'da AK Parti mi CHP mi kazanıyor?

AKSARAY YEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

2024 Yerel Seçimlerinde il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtarları belirlendi.

Güncel seçim sonuçlarını Haberler.com Yerel Seçim sayfasından takip edebilirsiniz.

2024 YEREL SEÇİMLERİNDE AKSARAY'DA HANGİ ADAY ÖNDE?

Aksaray Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında birçok parti kıyasıya bir mücadele veriyor.

31 Mart Yerel Seçim sonuçları anlık, güncel ve detaylı verilerine Haberler.com Yerel Seçim sayfasından ulaşabilirsiniz.

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