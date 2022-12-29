2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Süreyya Sadi Bilgiç kimdir? AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 6,462 haber kaynağında 181,692 adet haber yapılan Süreyya Sadi Bilgiç, toplamda 67,262,891 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Süreyya Sadi Bilgiç kimdir? İşte, Süreyya Sadi Bilgiç hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Süreyya Sadi Bilgiç, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Süreyya Sadi Bilgiç hakkında 6,462 haber kaynağında 14,282 adet haber yer alırken 2022'de toplam 67,262,891 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Süreyya Sadi Bilgiç hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat-İşletme-İstatistik disiplinlerinden mezun oldu. Almanya'da Goethe Enstitüsü ve Münih Üniversitesinde Almanca eğitimi aldı. 23 yıl yurt içinde ve dışında özel sektörün değişik iş kollarında yönetici yardımcısı, üst düzey yönetici ve iş sahibi olarak çalıştı. Ağırlıklı olarak Bilgi İşlem İleri Teknoloji Uygulamaları, Tekstil ve Perakende sektörlerinde görev aldı. XXIII., XXIV. ve XXV. Dönem Isparta milletvekilidir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

1950'den 27 Mayıs ihtilaline kadar DP Isparta milletvekilliği yapan ve Yassıada'da idamla yargılanan vekiller arasında yer alan Sait Bilgiç'in yeğenidir. 1.(XII) Dönem Isparta, 2.(XIII), 3.(XIV) 4.(XV) ve 5.(XVI) Dönem İstanbul Milletvekilliği ile Ulaştırma ve Milli Savunma Bakanlıkları yapan Sadettin Bilgiç'in oğludur.

23., 24., 25., 26. ve 27. dönem milletvekili genel seçimlerinde Ak Parti Isparta milletvekili seçilmiştir. 26. ve 27. Dönem TBMM'de Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevini yürütmüştür. 24 Şubat 2019 tarihi itibarıyla TBMM Başkanvekilidir.