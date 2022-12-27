2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Luan Peres kimdir? Luan Peres hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 2,640 haber kaynağında 67,788 adet haber yapılan Luan Peres, toplamda 247,134,979 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Luan Peres kimdir? İşte, Luan Peres hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Luan Peres, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Luan Peres hakkında 2,640 haber kaynağında 67,788 adet haber yer alırken 2022'de toplam 247,134,979 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Luan Peres hakkında merak edilen Luan Peres kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

LUAN PERES KİMDİR?

Luan Peres Petroni (d. 19 Temmuz 1994) Brezilyalı futbolcudur. Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giymektedir.

Portuguesa



São Paulo'da doğan Luan Peres, kariyerine Portuguesa'da başladı ve Temmuz 2013'te Rogério'nun yedeği olarak ana kadroya terfi etti. Sonraki yıllarda A takım ve 20 yaş altı arasında geçiş yaptı, kulübün 2014 Serie B'deki son maçlarında yedek kulübesine seçildi, ancak takımı küme düşünce kullanılmayan bir yedek olarak kaldı.

2015 Campeonato Paulista'nın 28 kişilik listesine dahil edildikten sonra, Luan Peres, profesyonel olarak ilk maçına, 8 Nisan'da deplasmanda São Paulo'ya 3-0 yenildikleri maçta çıktı. 24 Ağustos'ta, kulübün Série C kampanyası sırasında düzenli bir başlangıç yaptıktan sonra, Temmuz 2018'e kadar yeni bir sözleşme imzaladı.

Luan Peres üst düzey ilk golünü, 16 Şubat 2016'da Velo Clube'yi 2-1 yendikleri Campeonato Paulista Série A2'de kaydetti. Haziran ayında, ödenmeyen maaşları nedeniyle Lusa ile olan sözleşmesini feshetti.

Santa Cruz / Red Bull Brasil

21 Haziran 2016'da Luan Peres, Série A kulübü Santa Cruz ile kısa vadeli bir anlaşma imzaladı. İlk maçına, 31 Temmuz'da Atletico Mineiro'ya 3-0 yenildikleri maçtan sonra çıktı.

Luan Peres, Santa küme düşmesine rağmen 14 karşılaşma(13 ilk 11) ile katkıda bulundu. 2017 Campeonato Paulista öncesinde, kulübü küme düşmekten kıl payı kurtulduğu için, düzenli bir başlangıç yaparak Red Bull Brasil'e imza attı.

Ponte Preta

Luan Peres 10 Mayıs 2017'de, Ituano'da duyuruldu, ancak iki gün sonra Aralık ayına kadar Ponte Preta'ya kiralık olarak katıldı. Başlangıçta Marllon ve Rodrigo'nun yedeğiydi, takip eden yıl kulüpte kaldı ve devamında ilk tercih oldu.

Fluminense

Luan Peres, 20 Nisan 2018'de Fluminense ile bir yıllık sözleşme yapmayı kabul etti. Teknik direktör Abel Braga önderliğinde hızlı bir başlangıç yaptı, ancak bir Belçika kulübünün teklifini kabul ettikten sonra, 20 Haziran'da kulüple olan sözleşmesini feshetti.

Club Brugge

1 Temmuz 2018'de Pro League A ekibi Club Brugge, kulüple dört yıllık sözleşme imzalayan Luan Peres'in transferi için Ituano ile uzlaşarak anlaşmaya vardı. Yurtdışındaki ilk maçına, 5 Ağustos'ta deplasmanda Royal Excel Mouscron'u 1-0 mağlup eden Jelle Vossen'in yerine oyuna girerek çıktı.

Luan Peres, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına 11 Aralık 2018'de Atletico Madrid karşısında 0-0 berabere kaldıkları Cyril Ngonge'in yerine oyuna girerek çıktı.

Luan Peres 3 Ağustos 2019'da, Santos ile Aralık 2020'ye kadar olan sözleşmeyi kabul ettikten sonra ülkesine döndü. Kulüpteki ilk maçına 14 Eylül'de, deplasmanda Flamengo'ya 1-0 yenildikleri mağlubiyetle başladı.

Başlangıçta Gustavo Henrique ve Lucas Veríssimo'nun yedeği olan Luan Peres, eski Flamengo'ya taşındıktan sonra düzenli bir başlangıç yaptı. 29 Aralık 2020'de kiralık olarak 2020 Copa Libertadores'in sonuna kadar uzatıldı; ayrıca, takımı turnuvanın Finaline ulaşırsa, zorunlu bir satın alma maddesi ekledi.

Luan Peres'in Peixe ile dört yıllık kalıcı sözleşmesi 12 Şubat 2021'de imzalandı.

Marsilya

Luan Peres, 14 Temmuz 2021'de Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique de Marseille ile dört yıllık sözleşme imzaladı. 43 maçta forma giydiği sezonda, %69,11'lik genel yüzdeyle sahadaydı.